Ciclo MPE abre nova turma com estratégias para criação de loja virtual

Nesta quinta-feira (13), os empreendedores que desejam lançar uma loja virtual contam com mais uma oportunidade de aprender sobre o assunto: o Ciclo MPE.net 2020 realiza nova turma on-line, com palestras e cases de sucesso a serem conferidos por MPEs de todo o país. Além disso, durante a aula, serão dadas dicas especiais para lojistas sediados em Porto Alegre e região gaúcha.

Informações sobre como planejar a abertura da loja, a adesão de visitantes e consumidores, marketing digital e mídias sociais estão entre os conhecimentos que serão compartilhados. Os Correios apresentarão o tema “Logística no E-commerce”, com exposição do portfólio de produtos e serviços e das principais vantagens que a empresa oferece aos empreendedores na operação do seu comércio eletrônico.

Expansão e consolidação – O Ciclo MPE.net é a oportunidade para quem busca expandir e consolidar seu e-commerce, frente à transformação digital acelerada pelo contexto mundial. Além de informações sobre infraestrutura, planejamento, operação e marketing, os seminários apresentarão ferramentas e inovações que podem agregar ainda mais valor aos negócios digitais já ativos, como também engajar os aspirantes ao empreendedorismo eletrônico.

O Ciclo MPE está em sua 17ª edição, neste ano em formato virtual, devido à pandemia da COVID-19. É promovido pela Camara e-net e conta com o patrocínio master dos Correios e do Governo Federal.

Serviço

Ciclo MPE 2020 – Aprenda a montar uma loja virtual de sucesso – especial para Porto Alegre e região

Data: 13/8/2020, quinta-feira

Horário: 9h às 17h (horário de Brasília/DF)

Inscrições disponíveis na página do evento. Vagas limitadas.

