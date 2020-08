Dia do Voluntariado: pela internet atos de solidariedade seguem fazendo a diferença

Voluntariado on-line é opção para ajudar o próximo sem sair de casa

O Dia Nacional do Voluntariado é comemorado hoje (28) no Brasil. A data chama a atenção para a importância de atos solidários de amor ao próximo. Mesmo na pandemia, diversas ações fazem a diferença na vida das pessoas, através da internet.

Esse foi um dos meios que a jornalista Brenda Chérolet encontrou para continuar exercendo a solidariedade. Ela, que realizou o seu primeiro trabalho voluntário ainda no ensino médio, como monitora de Redação em um cursinho pré-vestibular para estudantes de escola pública, agora, usa a tecnologia para ajudar quem está em busca de emprego.

Através do perfil no Instagram, o @bcherolet, criado há duas semanas, ela se disponibiliza a revisar currículos gratuitamente, e compartilha informações sobre vagas de emprego, profissionalização e reflexões que buscam melhorar a autoestima de quem está desempregado.

“No começo da pandemia, vi muitas pessoas próximas a mim perderem o emprego e isso me sensibilizou. Então, comecei a pensar em uma forma de ajudar a levantar a autoestima dessas pessoas. Foi quando pensei em compartilhar vagas e cursos que eu via na internet”, explica.

Mesmo com pouco tempo de criação do perfil, ela já percebe que a iniciativa está fazendo a diferença na vida das pessoas, através dos retornos positivos que ela recebe. “Eu sou muito sensível ao sofrimento de alguém, não consigo ver uma pessoa em situação difícil que me conecto com a sua dor e só sossego quando consigo ajudar. Então, o retorno que tenho fazendo voluntariado é uma sensação muito boa de cooperação e amor. Normalmente, as pessoas me agradecem dizendo: ‘Deus te abençoe!’, e eu respondo mentalmente: ‘já abençoou’. Apenas sorrio”, conclui a jornalista. Quando questionada sobre o que significa ser voluntária, ela resume: comunhão.

Trabalho voluntariado pela internet

O voluntariado on-line é ideal para quem tem uma rotina muito corrida e, ainda assim, gostaria de encaixar um compromisso como esse em seu dia a dia. Pensando nisso, destacamos dois sites que oferecem oportunidades para o trabalho voluntário sem sair de casa. Confira:

Atados

O Atados é um dos sites de trabalho voluntário mais ativos do momento, oferecendo diversas oportunidades para atividades on-line. Para buscar vagas de voluntariado, basta acessar o site e procurar por região, causas e habilidades.

Busca Voluntária

O Busca Voluntária é um site que oferece vagas em serviços voluntários em todo o Brasil, com o compromisso de ser uma central de auxílio para quem busca começar a transformar o mundo e a si mesmo, mas não sabe como e nem por onde começar. Para encontrar uma vaga, é preciso usar o buscador na página inicial do site, selecionar o estado e o que quer fazer, e logo ele te mostra as possibilidades cadastradas.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

