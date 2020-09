De cada 4 cidades do Brasil, 3 tiveram ao menos uma morte por Covid-19

Entre os municípios brasileiros, 76% registraram fatalidades em decorrência do novo coronavírus



Rafael Lima

Mesmo com todas as medidas de isolamento impostas pelos governos estaduais e municipais ou aconselhadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o novo coronavírus se espalhou pelos quatro cantos do Brasil e, desde fevereiro, vem causando tragédias por onde passa.

Levantamento feito pelo (M)Dados, núcleo de jornalismo de análise de grandes informações do Metrópoles, com base no balanço divulgado nesse domingo (6/9) pelo Ministério da Saúde, mostra que 76% das cidades brasileiras até agora enterraram pelo menos um habitante vítima da Covid-19. Ou seja, três em cada quatro municípios.

