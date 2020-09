Correios homenageia Marta Poppe na 14ª Primavera dos Museus

O Museu Correios está entre as instituições participantes da 14ª Primavera dos Museus, ação coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), que une instituições museológicas em atividades para todos os públicos. O evento será realizado de 21 a 27 de setembro.

Este ano, os Correios participam com a exposição virtual “Os Painéis de Marta Poppe”, acervo com quatro painéis em vidrotil instalados na fachada do prédio do Museu Correios, localizado no Setor Comercial Sul, em Brasília. A mostra estará disponível no site dos Correios.

O tema definido pelo Ibram para a edição de 2020 é “Mundo Digital: Museus em Transformação”. Em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, o órgão orienta a todos os museus participantes que desenvolvam apenas atividades em ambiente virtual.

O Museu Correios continua fechado e em breve será reaberto com as adaptações necessárias para visitação. Mais informações na página do evento.

