UBS Fluvial Dra. Célia Trasel retorna ao Bailique para mais um ciclo de atendimento

A UBS Fluvial Dra. Célia Trasel “A Doutora” partirá nesta quarta-feira, 23, para mais um ciclo de atendimentos nas comunidades do arquipélago do Bailique. Desta vez, a equipe de saúde da embarcação irá ofertar serviços em doze comunidades, no período de 24 de setembro a 12 de outubro.

Os serviços ficarão concentrados na própria unidade. Os pacientes poderão passar por consultas médicas, realizar a vacinação, pré-natal, coleta de PCCU, atendimento odontológico e a dispensação de medicamentos.

“As equipes farão atendimentos de consultas médicas e odontologia em várias comunidades da região. Serão 20 dias de atendimento a moradores de pelo menos 12 comunidades da região”, destacou a secretária de Saúde de Macapá, Gisela Cezimbra.

De acordo com o cronograma, a UBS Fluvial fará atendimento na comunidade de Ilha Vitória, São Pedro do Bailique Grande, Maranata, Livramento, Elusaí, Santo Antônio, Arraiol, Buritizal, Carneiro, Franco Grande, Freguesia e Igarapé Grande do Curuá.

