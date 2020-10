Conheça 4 alimentos que contribuem para a saúde bucal

Será que você tem cuidado bem da sua saúde bucal? Em tempos de Covid-19 muito se fala sobre a importância de manter a saúde e cuidar do sistema imunológico, mas pouco se preocupa com os dentes, gengiva e língua. Como está o seu cuidado com a boca na pandemia?

Saiba que cuidar bem da boca é indispensável em tempos de coronavírus. E a boa alimentação é uma aliada para fortalecer a saúde bucal e evitar o surgimento de cáries, gengivite e outros problemas odontológicos.

Conheça quatro alimentos que você deve incluir na dieta:

Leite e derivados

Para fortalecer os ossos o cálcio é indispensável. Leite e seus derivados, como iogurte e queijo, são ótimas fontes de cálcio. Ele é importante para fortalecimento em todas as fases e também no desenvolvimento da dentição infantil. O queijo, por exemplo, eleva o pH e reduz o risco de cárie. Já o iogurte, natural e sem açúcar, contém probióticos que beneficiam a saúde da boca.

Oleaginosas

Castanhas, amêndoas e outras oleaginosas também devem ser incluídas na alimentação. A nutricionista Romina Cerutti, que escreve para o site especializado Saudável&Forte, afirma que, por serem ricos em óleo, esses alimentos protegem os dentes contra bactérias. “As oleaginosas formam uma película natural nos dentes e ajudam na prevenção de cáries. Elas também são boas fontes de cálcio e proteínas, com baixo teor de açúcar”, reforça.

Maçã

A maçã é uma fruta rica em fibra e estimula a gengiva. Sua textura colabora para limpeza natural dos dentes, já que é considerado um alimento detergente. Sua mastigação ajuda na produção de saliva, removendo bactérias. É claro que comer uma maçã não substitui a escovação, mas pode ser uma opção quando você não tem sua escova e água por perto. Alimentos ricos em fibra promovem uma boa hidratação bucal e reduzem placas bacterianas.

Folhas verdes

As folhas verdes possuem vitaminas, minerais e baixas calorias. Inclua couve, espinafre, alface, agrião e outras folhas na dieta. Elas também são ricas em cálcio e ácido fólico. Além disso, folhas também são ricas em fibras. Essa é uma opção indispensável para veganos ou pessoas com restrição de consumo de leite e derivados.

Além de se preocupar com os alimentos, é importante cuidar com a ingestão de líquidos. Evite bebidas com adição de açúcar, dando preferência para sucos naturais. E sempre que possível aposte na água. Ela ajuda a reduzir o excesso de açúcar na boca e controla a acidez. A água também auxilia na saúde e limpeza dos dentes, essencial para o todo o funcionamento do corpo.

