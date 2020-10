PF faz Operação Boa Vista contra tráfico de drogas e armas no país

Foram cumpridos mandados judicais nos estados de SP e do PR

Foi deflagrada, pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quinta-feira (15), a Operação Boa Vista, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de tráfico internacional de drogas, armas e contrabando, além de descaminho de produtos eletrônicos, agrotóxicos e equipamentos médicos como aparelhos de endoscopia e ultrassom.

A operação conta com a participação de 60 policiais federais para o cumprimento de 20 mandados judiciais, dos quais oito são mandados de prisão preventiva e 12 mandados de busca e apreensão.

Segundo os investigadores, um dos mandados de prisão será cumprido na cidade de Bauru, em São Paulo. Os demais, na cidade de Guaíra, cidade localizada a oeste do Paraná, na fronteira com o Paraguai. As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal em Guaíra.

Por meio de nota a PF informou que, com os mandados, pretende apreender veículos e embarcações. Também está autorizado o bloqueio de contas bancárias e de “outros ativos financeiros, e bens até o limite de R$ 10 milhões, além do sequestro de imóveis”.

De acordo com a PF, a casa de um dos líderes da organização criminosa estaria avaliada em mais de R$ 1,5 milhão. “A estratégia é atuar de forma a descapitalizar as organizações criminosas”, informa a nota.

Estimativas iniciais apontam que, só nos últimos quatro meses, os investigados perderam o equivalente a R$ 4,2 milhões em produtos ilícitos apreendidos pelas autoridades.

As investigações foram iniciadas em junho deste ano após a descoberta de que um imóvel rural, situado à beira do Lago de Itaipu, que estaria sendo utilizado com frequência para a retirada e estocagem de ilícitos vindos do país vizinho.

Veja também:

Parceria capacitará profissionais do Abrigo São José e Casa da Hospitalidade gratuitamente

Capes divulga edital com 1.400 bolsas para doutorado no exterior

Confira as vagas de emprego do Sine Macapá para 15 de outubro

Os investigadores constataram que as atividades criminosas eram divididas, ficando um grupo dedicado à prática de contrabando e descaminho de produtos eletrônicos, agrotóxicos e equipamentos médicos; e outro dedicado a traficar drogas e armas.

“Durante as diligências foram realizadas diversas apreensões e prisões em flagrante de membros da organização criminosa, destacando a apreensão, em julho de 2020, de mais de 100 quilos de pasta base de cocaína/crack, que tinha como destino o estado de São Paulo. A droga era levada por um membro da organização criminosa em um fundo falso de veículo”, diz a nota da PF.

Em setembro 20 fuzis calibre 5.56 foram apreendidos no fundo falso de um veículo de propriedade de um dos investigados.

A Operação Boa Vista conta com o apoio de uma equipe do Batalhão de Polícia de Fronteira da Polícia Militar do Paraná, e de um helicóptero do Grupamento de Operações Aéreas da Polícia Civil do Paraná.

EBC

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...