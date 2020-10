Campanha de multivacinação e sarampo segue até 30 de outubro nas UBS’s

A Prefeitura de Macapá, por meio da Central de Imunização, segue com as campanhas de vacinação de multivacinação para atualização de caderneta da criança e do adolescente e sarampo. As vacinas estão disponíveis nas UBS’s, das 8h às 17h, de segunda a sexta, com exceção das unidades vocacionadas para atendimento de Covid-19.

De acordo com orientações do Ministério da Saúde, a Campanha Nacional de Multivacinação é para adolescentes de 0 até 14 anos de idade. Já a campanha contra o sarampo é para todas as idades, mas tem como foco adultos de 20 a 49 anos.

“O foco é a atualização de cadernetas de vacinação, para que sejam atualizadas as doses em atraso, de acordo com os esquemas preconizados pelo Programa Nacional de Imunizações. Então, pedimos que pais e responsáveis levem os filhos até as unidades”, destaca a coordenadora municipal de Imunização, Jorsette Cantuária.

As campanhas têm como objetivo garantir proteção contra diversas doenças que podem ser evitadas por meio de vacinas, contribuindo para seu controle e até eliminação, ampliando a cobertura em todo país. A estratégia de intensificação contra o sarampo tem equipes de vacinação no Fortaleza do bairro Perpétuo Socorro, Center Kennedy e Importadora Macapá, das 14h às 17h.

“Essa vacina contra o sarampo é indiscriminada. Se a pessoa já tomou ou se não lembra, precisa tomar essa dose de reforço dessa campanha. Então, pedimos que os adultos dessa faixa etária procurem as unidades”.

De acordo com os dados da Vigilância Epidemiológica do Município, em 2020 já foram registrados 107 casos notificados da doença na capital, sendo 55 descartados, 8 em investigação e 44 confirmados.

Confira as UBS’s que participam da campanha:

UBS Pedro Barros (Fazendinha)

UBS Perpétuo Socorro

UBS Congós

UBS Raimundo Hozanan

UBS Pedrinhas

UBS Leolzildo Fontoura

UBS Brasil Novo

UBS Cidade Nova

UBS Coração

UBS Infraero 2

UBS Marabaixo

UBS Pacoval

UBS Novo Horizonte

UBS Hilda Iléia Sant’Anna (Curiaú)

UBS Ilha Redonda

UBS nos distritos

UBS Vila Progresso (Bailique)

Posto do Itamatatuba (Bailique)

Posto do Maranata (Bailique)

UBS Santa Luzia (Pacuí)

Posto do Tessalônica (Maruanum)

Posto do Carapanatuba

Secretaria de Comunicação de Macapá

Cássia Lima

