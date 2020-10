PF realiza operação contra suspeito de fraudar Auxílio Emergencial

O investigado abria contas na Caixa usando nomes de personalidades

Um homem, investigado por fraudes na abertura de contas na Caixa, para receber o Auxílio Emergencial, é alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) a fim de cumprir um mandado judicial de busca e apreensão.

A ordem judicial foi expedida pela Justiça Federal do Ceará e cumprida em Fortaleza, no endereço do suspeito, acusado também de usar nomes de personalidades na abertura das contas fraudulentas. Foram apreendidos documentos e mídias que serão submetidos à perícia técnico-científica.

“O investigado e quaisquer outros possíveis partícipes das fraudes identificadas na investigação poderão responder pelos crimes de estelionato majorado, falsificação de documento público, uso de documento falso e organização criminosa, na medida de suas responsabilidades”, informou a PF.

