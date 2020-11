Parceria levará astronautas à estação espacial no próximo sábado

O lançamento será transmitidos ao vivo pela Nasa Television

A Agência Espacial Norte-Americana (Nasa) entra na reta final dos eventos preparativos para o pré-lançamento e para o lançamento da missão tripulada SpaceX Crew-1 em direção à Estação Espacial Internacional. A viagem, em um foguete Falcon 9, está prevista para o dia 14 de novembro, partindo do Complexo de Lançamento 39A no Centro Espacial Kennedy da Nasa, na Flórida. A chegada à estação espacial deverá ocorrer no dia seguinte ao lançamento.

De acordo com a agência, tanto o lançamento como as atividades de pré-lançamento e a atracação serão transmitidos ao vivo pela Nasa Television e no site da agência.

Este é o primeiro voo de rotação da tripulação da espaçonave SpaceX Crew Dragon, após a certificação da Nasa para voos regulares para a estação espacial como parte do Programa de Tripulação Comercial da agência. A parceria envolve a empresa aeroespacial SpaceX, criada por Elon Musk, que é também dono da fábrica de automóveis elétricos Tesla

O voo da Crew-1 levará o comandante da tripulação Michael Hopkins, o piloto Victor Glover e o especialista da missão Shannon Walker, todos da Nasa. A tripulação contará também com o especialista da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão Soichi Noguchi.

EBC, com informações da Nasa

