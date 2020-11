Brasil produz em outubro 4,9 mil máquinas agrícolas e rodoviárias

O setor foi o menos afetado em 2020 que o de autoveículos, que registrou crescimento de 9% na produção.



As exportações brasileiras de máquinas agrícolas e rodoviárias aumentaram 21,1% em outubro deste ano em relação ao setembro, segundo balanço divulgado pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Foram 901 máquinas exportadas no mês passado.

O setor foi o menos afetado em 2020 que o de autoveículos, que registrou crescimento de 9% na produção, atingindo (4.919 unidades quando comparado com setembro. As vendas internas no acumulado do ano cresceram 1,6%. Um dos motivos desta recuperação é o aumento de tratores a venda no Rio Grande do Sul, um dos estados com maior número de máquinas agrícolas.

Em outubro, as montadoras instaladas no Brasil produziram 4.919 unidades de tratores, colheitadeiras e máquinas rodoviárias, ante 5.189 no mesmo mês de 2019. Foram comercializadas 37.808 unidades do setor no Brasil entre janeiro e outubro, aumento de 1,6% no comparativo anual, que mostra recuperação após efeitos da pandemia no primeiro semestre, período que as vendas caíram 1,3%.

Na produção a queda foi de 18,1% nos dez primeiros meses de 2020, com um total de 38.047 unidades de máquinas agrícolas e rodoviárias. A tendência é de o setor atingir os mesmos patamares de 2019 com a previsão de aumento da produção nos meses de novembro e dezembro deste ano.

