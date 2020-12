Valor da Produção Agropecuária de 2020 está perto de R$ 886 bilhões e pode atingir R$ 1 trilhão em 2021

Quando analisadas as lavouras, o acréscimo é de 19,2% e a pecuária, 7,3%.

O agronegócio brasileiro segue em pleno desenvolvimento. Isso porque, de acordo com a previsão do Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) de 2020, com base nas informações de novembro, é de R$ 885,8 bilhões. Esse resultado representa 15,1% acima do valor de 2019, que foi de R$ 769,8 bilhões. Quando analisadas as lavouras, o acréscimo é de 19,2% e a pecuária, 7,3%.

Tudo isso foi embalado, principalmente, por sete produtos das lavouras que impulsionaram o VBP deste ano em relação ao ano passado: amendoim (36,3%), arroz (35,5%), cacau (23,7%), café (39,8%), milho (20,9%), soja (40,4%) e trigo (48%). Sendo assim, o mercado de básculas a venda deve sentir o reflexo dessa expansão.

Já na pecuária, os destaques são os ovos (10,1%), a carne bovina (14,5%) e a suína (23,3%). Ou seja, os números positivos devem gerar novos resultados para todo tipo de comércio relacionado ao campo, como o aumento da procura por balanças para gado em várias regiões do Brasil.

De maneira geral, esses resultados foram registrados em razão dos preços e das exportações. “O mercado internacional mostra-se atrativo devido à taxa de câmbio favorável e ao crescimento da demanda mundial de produtos da agropecuária”, explica o coordenador geral de Avaliação de Políticas e Informação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, José Garcia Gasques.

Prognóstico para 2021 estima VBP de R$ 1,025 trilhão

Segundo dados divulgados pela Conab e IBGE, as previsões de safras também são boas para o próximo ano. Afinal, os números preliminares, apontam um VBP de R$ 1,025 trilhão para 2021. As lavouras apresentam um crescimento em relação a este ano de 19,2%, e a pecuária de 15,1%.

Conforme a análise das projeções, milho e soja continuam apresentando crescimento. Além desses, cacau, arroz, trigo, carne bovina e carne suína apresentam indicações de bom desempenho.

O faturamento previsto para a soja é de R$ 328,6 bilhões, para o milho, R$ 112,8 bilhões, e para carne bovina R$ 139,9 bilhões. Para Gasques, todas as carnes (bovina, suína, frango) devem indicar recorde de VBP em 2021.

Agência Brasil

