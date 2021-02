Consumo excessivo de carne vermelha pode favorecer o câncer de próstata

Alimentos defumados e as carnes bem passadas são as que representam maior risco



Paloma Andrade

O câncer de próstata é a segunda maior causa de morte por câncer entre os homens, Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), ficando atrás apenas do câncer de pulmão.

Ainda de acordo com o instituto, um em cada nove homens será diagnosticado com câncer de próstata durante sua vida. A média ainda revela que entre 2020 até 2022, sejam diagnosticados 65.840 novos casos de câncer de próstata no Brasil.

Visto esta realidade alarmante, buscar soluções preventivas, mesmo que a condição seja denominada em muitos casos como idiopática, sem dúvidas, é a melhor estratégia para não integrar esta probabilidade; e para isso, a alimentação pode ser uma grande alternativa.

Alimentação X Câncer de próstata

Vários estudos indicam a alimentação como fator culminante para o câncer de próstata, tanto referente à ingestão de determinados nutrientes para a prevenção, como também, a redução do consumo de outros, a fim de evitar um cometimento mais agressivo.

