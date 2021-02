Nem toda gordura é ruim para saúde

Você sabia que nem toda gordura é ruim para sua saúde? Podemos dizer que a gordura ruim é chamada de saturada, além da gordura trans. A gordura é fonte de energia e ácidos graxos, que são essenciais para o bom funcionamento do nosso corpo. Elas devem fazer parte do nosso cardápio. Segundo a British Dietetic Association, um homem deve consumir por dia até 30g de gordura saturada e a mulher até 20g. Infelizmente, as pessoas andam comendo 20% a mais da média recomendada pela organização internacional. Uma dieta rica em gorduras saturadas pode elevar o colesterol ruim no corpo, levando a doenças cardiovasculares. Carnes gordas, manteiga, queijos gordos, leite integral são fontes de gorduras saturadas.

Um cardápio balanceado deve conter as chamadas gorduras boas. Que são monoinsaturadas e poli-insaturadas. Os alimentos de gorduras boas são: peixes como salmão, sardinha e cavalinha; sementes, castanhas, nozes; óleo de oliva, abacate, entre outros. O óleo de oliva deve ser extra-virgem com acidez até 0,8% (dado do Ministério da Agricultura) e não deve ir ao fogo. Os peixes citados são ricos em omêga 3, sendo bom para o sistema cardiovascular. A gordura trans é prejudicial ao nosso organismo. A gordura trans de forma natural é encontrada em pequenas quantidades em carnes e produtos derivados do leite. O que devemos ter cuidado é com a gordura trans artificial, que é a gordura hidrogenada. A indústria tem usado a gordura trans ou hidrogenada em comidas processadas, como bolos, bolachas, biscoitos, e muitas vezes são utilizadas para prolongar a vida de alguns alimentos. Sim, o sorvete também tem gordura ruim para manter a sua cremosidade. Resumindo, gorduras ruins (saturada e trans); gorduras boas (monoinsaturadas e poliinsaturadas). Cultive o hábito de ler os rótulos das embalagens dos alimentos, escolhendo as gorduras insaturadas em relação à saturada, e produtos sem a gordura trans.

Listamos para você 10 alimentos com gordura boa:

-Abacate

-Ovo

-Azeite de oliva

-Coco

-Manteiga ghee ou banha de porco

-Castanhas

-Nozes

-Linhaça

-Peixe gordo

-Chocolate amargo

Alguns nutrientes e vitaminas são absorvidos em uma dieta balanceada em gordura.

