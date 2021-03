Seleções brasileiras de polo aquático goleiam pelo Sul-Americano

Time feminino bateu Peru e Argentina e masculino atropelou Paraguai



O polo aquático brasileiro tem 100% de aproveitamento após os três primeiros jogos no Campeonato Sul-Americano de Esportes Aquáticos, disputado no Parque Olímpico da Juventude, em Buenos Aires (Argentina). Nesta terça-feira (23) pela manhã, a seleção masculina estreou atropelando o Paraguai por 44 a 0. Na segunda-feira (22), a equipe feminina derrotou as peruanas por 25 a 2 e as argentinas por 12 a 8.

Com nove gols, Grummy Guimarães foi o artilheiro do massacre brasileiro contra os paraguaios. Rafael Vergara (sete), Lucas Silva (seis), Luis Ricardo (cinco), Pedro Vergara, Bruno Chiappini (ambos quatro), Marcos Paulo, Roberto Freitas, Lucas Farias e Gabriel Sojo (todos dois gols) também balançaram as redes. O time nacional, atual campeão masculino, volta a jogar ainda nesta terça, às 20h15 (horário de Brasília), diante do Chile. Já na quarta-feira (23), às 15h30, o adversário será o Uruguai.

Veja também:

Programa de bolsas de estudo na Holanda está com inscrições abertas para brasileiros

MEC prorroga para 14 de abril convocação da lista de espera do Fies 2021.1

Qualificação: cursos online são oferecidos na área de Turismo

Na seleção feminina, são três as goleadoras principais após dois jogos. Samantha Rezende, Mariana Rogê e Mirella Coutinho marcaram sete gols cada nas duas partidas de segunda-feira. Beatriz Mantellato (cinco gols), Kemily Leão, Jeniffer Cavalcante, Ana Julia Amaral (todas com três gols) e Letícia Belorio (dois gols) completam a artilharia brasileira em Buenos Aires. A equipe, também atual campeã continental, tem mais dois compromissos na quarta-feira, contra o Paraguai, às 8h, e Chile, às 20h45.

O Sul-Americano de Esportes Aquáticos começou na semana passada com as provas de natação e nado artístico. O Brasil – que competiu na natação com a delegação sub-21 – finalizou as disputas na liderança do quadro de medalhas, com 11 medalhas de ouro, 11 de prata e 14 de bronze. Na classificação por pontos, os brasileiros ficaram atrás da Argentina.

EBC

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...