Festival Imagem-Movimento: Inscrições para “Mostra Despintada” encerram dia 11 de abril

Estudantes do ensino médio da rede pública do estado que desejam inscrever seus filmes na XVII edição do Festival Imagem-Movimento têm até o dia 11 de abril, domingo, para efetuar a inscrição.

A coordenação do festival informa que não é preciso pagar taxa de inscrição e que os filmes podem ser de qualquer gênero, ficção, documentário, videoclipe, o importante é participar.

Para inscrever o filme, os/as realizadores/as devem preencher o formulário online , conforme as instruções do Regulamento.

Estudantes menores de idade precisam enviar também a autorização de pais ou responsáveis, para que possam concorrer na mostra estudantil.

Ressaltando que a Mostra Despintada é uma mostra competitiva e que o melhor filme desta edição ganha R$ 1.500 (mil e quinhentos) em incentivo financeiro.

O objetivo da mostra voltada a realizadores estudantis é de incentivar a produção audiovisual independente por parte dos alunos.

Serviço:

XVII Festival Imagem-Movimento

Período de Inscrições

Mostra Despintada: até 11 de abril

Inscrições: festivalfim.blogspot.com

Ver Regulamento

Ver Formulário online

Mais informações: festivalfim.blogspot.com e redes sociais do FIM.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...