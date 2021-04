Livro: Charles, a estrela autista

Autora Celina Bezerra lança nova obra de literatura infantil inclusiva

Bruna, Sabrina e, agora, Charles… Personagens até bem pouco tempo invisíveis na literatura infantil, eles protagonizam histórias de inclusão que brotam do imaginário da escritora Celina Bezerra. “No universo literário, me incomodava o fato de quase não haver obras sobre o tema da diversidade”, explica a autora. Charles, a estrela autista será apresentado ao mercado literário em um evento digital nos canais de Facebook e Youtube pela Editora InVerso neste sábado (10.04), às 11 horas da manhã, que marca o lançamento do terceiro livro da série Amigos Especiais.

Celina Bezerra

Formada em Letras e pós-graduada em Educação Inclusiva e em Educação da infância com Ludicidade, a educadora carioca escreveu Bruna, uma menina Down mais que especial (2017), e Sabrina, a menina albina (2019). E, desde então, o respeito à diversidade segue extrapolando os limites da sala de aula, ganhando o mundo das letras, do respeito e valorização das diferenças. “A lista de possibilidades é grande e eu não pretendo parar… Busco o que está pouco representado nos livros infantis”, anuncia.

O protagonista da vez – Charles – já nasceu com nome de estrela, em homenagem ao ícone do cinema mudo Charles Chaplin. A estrela ganhou vida na sensível ilustração de Enéas Ribeiro Corrêa. É, como todos nós, diferente. “As pessoas precisam ser apreciadas pelas suas potencialidades e respeitadas pelas suas limitações”, destaca Bezerra.

O título do próximo livro da série Amigos Especiais já está definido. Sara, a sereia rara vai nos apresentar uma menina que tem alopecia areata. “Diferente de pacientes oncológicos, ela não tem sobrancelhas, pelos, cílios. Também não tem livros”, conclui Bezerra.

Sobre a autora:

Celina Bezerra é educadora e escritora carioca. Mora na Bahia desde 1995 mas, a cada livro que lança no universo literário, registra sua marca no necessário território da inclusão. Bruna, uma amiga Down mais que especial e Sabrina, a menina albina são algumas de suas obras infantis. Agora, Charles, a estrela autista soma-se à coleção Amigos Especiais, publicada pela Editora InVerso. Tem poemas, crônicas e contos publicados em coparticipação e coautoria em outros 14 livros. Palestrante e idealizadora do curso Cultura e Literatura Infantil em uma Perspectiva Inclusiva, Celina Bezerra destaca a importância de garantir acesso de crianças autistas à educação formal. “Apesar das garantias legais, a resistência ainda é grande das escolas em receber alunos que demandam uma atenção diferenciada. Não é um processo fácil mas o aprendizado é sempre rico para todos”.

Serviço:

O quê? Livro “Charles, a estrela autista”

Quem? Autora Celina Bezerra com ilustrações de Eneas Ribeiro Correia

Quando? Lançamento dia 10 de abril de 2021, sábado, às 11 horas

Onde? No Facebook (www.facebook.com/editorainverso) e Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCYt-xbPvUGyMS37MIB22omA) da Editora Inverso

Como? Evento gratuito

Quanto? Os livros podem ser adquiridos por R$ 42,00 no site da editora (www.editorainverso.com.br).

