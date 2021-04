MEC modifica sistema de notas de corte do Sisu 2021

O primeiro ranqueamento das inscrições nesse formato foi realizado nesta terça-feira (13)

O sistema de notas de corte dos cursos ofertados pelo Sistema Unificado de Seleção (Sisu) foi modificado. A informação foi divulgada pelo Ministério da Educação. Com a mudança, a nota do candidato parcialmente classificado em sua primeira opção de curso de graduação não será mais computada para efeito do cálculo da nota de corte do curso de sua segunda opção.

Esse formato de classificação era usado nas edições passadas, anteriores às duas realizadas em 2020. Segundo o MEC, o primeiro ranqueamento das inscrições nesse formato foi processado pelo sistema a partir da meia noite à uma hora desta terça-feira (13).

“Assim, os candidatos terão terça-feira e quarta-feira durante todo o dia para fazerem suas opções com base na mesma sistemática que era utilizada nas edições do Sisu ocorridas até o segundo semestre de 2019”, afirmou o Ministério em nota.

Além disso, o prazo para inscrições foi prorrogado. Antes, era até o dia 06 de abril. Com a prorrogação, os interessados têm até as 23h59 da próxima quarta-feira, 14 de abril, para e inscreverem no site do programa.

As candidaturas são exclusivas aos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 que não zeraram a redação e obtiveram boas médias nas provas objetivas que correspondem às áreas de Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e Matemática. Os participantes treineiros do Enem não podem participar dessa seletiva.

Por que o formato de nota de corte Sisu foi alterado?

Segundo o MEC, o formato da apresentação da nota de corte do Sisu foi alterado no primeiro semestre de 2020 “para demonstrar a integralidade das notas de todos os candidatos, independentemente da situação de classificação na primeira opção de curso”. Ainda de acordo com a pasta, a iniciativa não alterou as regras que regem o Sisu.

No entanto, após apelo de estudantes e entidades contrários a nova forma de divulgação das notas, a atual gestão da pasta resolveu retornar ao formato antigo. Nas duas edições do Sisu 2020, a nota foi contada nos dois cálculos ao mesmo tempo (1º e 2º opção de curso), o que fez com que muitos estudantes acreditassem no aumento da nota mínima para classificação.

O que é e como funciona a nota de corte do Sisu?

A nota de corte Sisu é a menor nota obtida no Enem necessária para conseguir ficar entre os potencialmente selecionados no curso de escolha. Essas notas são diferentes para cada modalidade de concorrência, ou seja, ainda que esteja concorrendo no mesmo curso em determinada instituição, a nota de corte vai variar entre os inscritos via ampla concorrência e os de ações afirmativas, por exemplo.

Fonte: Agência de Notícias Educa Mais Brasil

