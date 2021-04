Seleção feminina sobe para sétimo no ranking da Fifa e passa Austrália

Brasil vai ao pote dois do sorteio olímpico, com Suécia e Grã-Bretanha



O Brasil avançou uma posição na atualização desta sexta-feira (16) – a primeira de 2021 – no ranking de seleções femininas da Federação Internacional de Futebol (Fifa). As brasileiras ocupam o sétimo lugar, com 1.970 pontos, ultrapassando a Austrália (que caiu para nono) e desempatando com o Canadá (que permanece em oitavo).

A atualização computou os resultados das comandadas da técnica Pia Sundhage no She Believes, torneio amistoso realizado em Orlando (Estados Unidos) e que serviu de preparação para a Olimpíada de Tóquio (Japão). O Brasil foi superado pelos EUA (0 a 2), mas derrotou Argentina (4 a 1) e Canadá (2 a 0). O triunfo sobre as canadenses, que rendeu o vice-campeonato na competição, foi decisivo para a seleção canarinho deixar as rivais para trás.

A subida no ranking alterou a situação do Brasil para o sorteio dos grupos dos Jogos de Tóquio, no próximo dia 21. A seleção nacional foi para o pote dois, com Suécia e Grã-Bretanha. Canadá, Austrália e China ficaram com o pote três, enquanto o pote quatro tem Nova Zelândia, Chile e Zâmbia. EUA, Países Baixos e Japão (país-sede) estão no pote um, dos cabeças-de-chave. Como equipes do mesmo continente não podem integrar as mesmas chaves, as brasileiras só não podem encarar as chilenas na primeira fase.

De agosto de 2019 – após a Copa do Mundo da França, quando Pia assumiu a seleção nacional – para cá, o Brasil subiu quatro posições no ranking da Fifa. A melhor colocação da história foi o segundo lugar, atingido em março de 2009. A posição atual é a melhor desde março de 2015, quando as brasileiras ocuparam o sexto posto da lista.

Atuais bicampeãs e donas de quatro títulos mundiais, as norte-americanas encabeçam o ranking, seguidas pela Alemanha. A novidade na atualização desta sexta é a presença dos Países Baixos na terceira colocação, ultrapassando a França. Suécia, Inglaterra, Brasil, Canadá, Austrália e Coreia do Norte completam o top-10. O Japão, anfitrião da Olimpíada, é o 11º colocado.

