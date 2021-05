Concurso Internacional de Redação de Cartas 2021: conheça o vencedor da etapa estadual

A vencedora estadual da 50ª edição do Concurso Internacional de Redação de Cartas, promovido pela União Postal Universal (UPU) e realizado no Brasil pelos Correios, é a aluna LAURA DOS SANTOS RAIOL, estudante do 1º ano do Ensino Médio, na escola MODERNO – Centro de Ensino de Educação e Cultura. A aluna e a escola vencedora receberão certificado, além das premiações de R$ 2,3 mil e R$ 2,5 mil, respectivamente.

Agora, além da premiação, o vencedor estadual LAURA DOS SANTOS RAIOL terá a sua redação concorrendo na disputa da fase nacional, juntamente com os outros ganhadores de cada Estado do país.

Para este quinquagésimo concurso, o tema da redação é: “Escreva uma carta a um familiar, contando sobre sua experiência da Covid-19″. O objetivo do certame é melhorar a alfabetização de jovens por meio da redação de cartas, incentivando a expressão da criatividade e o aprimoramento dos conhecimentos linguísticos de crianças e adolescentes.

Promovido anualmente pela União Postal Universal (UPU), sediada em Berna, na Suíça, no Brasil o concurso é realizado pelos Correios e acontece em três fases: escolar, estadual e nacional. A quarta etapa – fase internacional – é realizada pela UPU.

Todos os resultados da fase estadual já estão publicados no site dos Correios.

Já o resultado nacional do concurso será divulgado no dia 7/5, também no site da empresa.

Ascom Correios

