Um guia completo sobre como negociar tokens Ethereum

O trading de criptomoedas é potencialmente uma das ocupações mais lucrativas. As possibilidades neste negócio são ilimitadas. Com uma abordagem competente e um pouco de sorte, é bem possível ficar milionário.

É bem sabido – quanto maior o potencial de lucro, maior o risco. O mercado das criptomoedas está sujeito a uma volatilidade extremamente alta. Recentemente, no início de janeiro de 2021, o preço da Bitcoin subiu para 42 mil dólares, caindo depois para a faixa dos 30 mil dólares. Todas estas variações aconteceram em uma questão de dias! Em tais situações, a maioria perde o seu dinheiro, mas os traders mais experientes e com mais fundos ficam ainda mais ricos.

Neste artigo, descreveremos os principais aspetos a evitar ao negociar criptomoedas. Este guia vai ajudar a que compreenda os principais riscos da negociação de ativos digitais e por que deve evitar certos comportamentos ou ações.

Não se deslumbre!

O trading não é uma máquina de imprimir dinheiro. Mais de 95% dos traders perdem dinheiro mês após mês, ano após ano. Alguns até perdem as suas famílias e o respeito próprio.

Pense bem antes de decidir estudar o mercado do trading. Sem investir nos mercados financeiros, será mais rico do que mais de 95% dos investidores que constantemente sofrem problemas financeiros e psicológicos neste mercado.

O trading é uma profissão a sério

Como qualquer outra profissão, o trading exige anos de estudo. É impossível dominar a negociação de criptomoedas em cerca de um mês. Demora 11 anos na escola e mais 5 anos na universidade para dominar a profissão de engenheiro. Agora pense, é possível dominar uma nova profissão que pode fazer de si uma pessoa financeiramente independente em um campo muito competitivo no menor tempo possível?

Pense na perspectiva de longo prazo

Quando se trada de Ethereum, esqueça o dinheiro rápido. Apenas pode perder rapidamente. Geralmente, leva muito tempo para ganhar dinheiro e fazer do trading uma fonte permanente de rendimento.

Não consegue ir para o ginásio e ficar com o corpo perfeito em apenas um mês, certo? Cada sessão exercício faz-lhe chegar mais perto do seu objetivo, que é até difícil de imaginar no início do seu progresso. Mas é possível, e sua hora chegará se fizer o esforço adequado. O mesmo acontece com o trading.

Comece com uma conta de demonstração

Uma conta de demonstração é a primeira coisa com a qual um trader deve começar. Em uma conta de demonstração, os lucros e as perdas são virtuais. O trader não arrisca absolutamente nada enquanto tem a oportunidade de aprender tudo sobre a plataforma de negociação e começar a fazer as primeiras transações.

Inicie o trading em uma conta de demonstração até ganhar confiança nas suas negociações e no que está a fazer em geral. É importante que as suas decisões tenham significado Só depois disso, crie uma conta real e comece a trocar BTC por ETH, investindo pouco dinheiro.

Aprenda a não perder dinheiro

Em uma fase inicial do trading em bolsa, não tente ganhar nem perder. Primeiro, aprenda a jogar neutro. Dominar as habilidades de negociação neutra permitirá que ganhe um instinto de autopreservação dos seus fundos.

Trading neutro é estar na margem entre o lucro e o prejuízo. Tendo aprendido a não perder, o trader pode passar para o próximo nível – ganhar pouco a pouco. Assemelha-se a uma ascensão na carreira em que cada passo seguinte é ascendente.

Deve gerir sempre o seu dinheiro

A gestão dos seus fundos é a única coisa que um trader pode controlar no mercado. Sem o conhecimento de como correr riscos, o trading vira um jogo de roleta, no qual o lucro é apenas um acidente.

O trading é um cálculo frio e uma gestão de dinheiro severa. Minimize as perdas e deixe os lucros crescer.

Use o limite de perdas

Esta ferramenta vai alertar o trader contra a perda de todos os seus fundos caso o preço do Ethereum se movimentar na direção oposta ao previsto. E, como sabe, isso é comum no mercado das criptomoedas.

Mantenha um registo de posições

Deve registar todas as suas transações: entradas, gestão de posições, saídas. É extremamente importante analisar cada negociação encerrada.

Uma análise detalhada das transações permitirá que encontre erros e que os elimine ao longo do tempo. Tendo aprendido a não repetir erros que levam a perdas, irá eventualmente passar a usar efetivamente a experiência acumulada.

Invista apenas o seu próprio dinheiro

Nunca faça um empréstimo ou crédito para abrir uma conta de negociação ou cobrir uma posição não lucrativa que esteja contra a tendência e que não tenha uma proteção de limite de perda. Ao negociar com fundos alavancados, será muito difícil manter a mente fria e seguir uma estratégia.

Conclusão

Negociar Ethereum e outras criptomoedas líquidas pode levar à independência financeira. Mas para seguir este caminho, é importante seguir algumas regras, já que se trata de uma atividade bastante complexa e competitiva.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...