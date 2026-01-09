IPVA pesa no bolso dos brasileiros e falta de planejamento preocupante motoristas no início do ano, aponta Serasa

Especialista da Serasa traz guia e dicas de como organizar e pagar o IPVA com tranquilidade.

O início do ano segue sendo um dos períodos mais desafiadores para o orçamento dos brasileiros, especialmente para os motoristas que não se planejam financeiramente. Um levantamento realizado pela Serasa revela que 47% dos proprietários de veículos ainda não sabem como pagar ou nem pensaram no pagamento do IPVA, o que aumenta o risco de atraso, individualização ou necessidade de parcelamento.

De acordo com a pesquisa, o IPVA figura entre os gastos que mais pressionaram o orçamento para se manter um veículo. 38% dos entrevistados afirmaram que o imposto está entre as despesas anuais que mais pesam no bolso, superando custos como manutenção (23%) e combustível (23%). Além disso, 88% dizem sentir o acúmulo de despesas do início do ano como um fator de estresse financeiro, já que o imposto concorre com outros compromissos sazonais, como material escolar, matrículas e dívidas parceladas do fim do ano.

“O IPVA é uma despesa previsível para o início do ano, mas ainda assim pega muitos motoristas de surpresa. Isso acontece porque o planejamento financeiro nem sempre é feito ao longo do ano, o que concentra o impacto no orçamento logo nos primeiros meses”, explica Aline Vieira, especialista em educação financeira da Serasa. “Quando o consumidor não se organiza com antecedência, ele pode perder o poder de escolha e, muitas vezes, acabar recorrendo ao parcelamento por necessidade, e não por estratégia”, completa.

Pensando na forma de pagamento do IPVA, uma pesquisa mostra que 7 em cada 10 proprietários já decidiram: 43% afirmam que pretendem pagar o imposto parcelado, enquanto 30% dizem optar pelo pagamento à vista, principalmente motivados por desconto ou pela preferência em eliminar dívidas rapidamente. Porém merece atenção que 27% ainda não se decidiu em relação à forma de pagamento, possível reflexo de incerteza financeira de início de ano.

O atraso no pagamento também é uma realidade: 48% dos entrevistados admitiram já ter deixado o IPVA atrasado em anos anteriores, sendo que, 25% destes fizeram mais de uma vez.

“O parcelamento pode ser uma alternativa válida, desde que feito com consciência. O problema surge quando o consumidor acumula parcelas sem avaliar o impacto no orçamento mensal”, alerta Aline. “O ideal é comparar opções, entender os custos envolvidos e escolher a forma de pagamento que preserve o equilíbrio financeiro também nos próximos meses.”

Como organizar e pagar o IPVA sem custos

O especialista ainda reúne algumas dicas para os motoristas, que podem ser obrigações ainda este ano e no planejamento futuro:

1. Incluir o IPVA no planejamento anual: mesmo sendo cobrado no início do ano, o imposto já é uma conta previsível e por isso, é possível se organizar com antecedência, reservando pequenos valores mensalmente e evitando um impacto grande no orçamento.

2. Avalie o pagamento à vista com desconto: se houver desconto e o orçamento permitir, essa opção pode gerar economia e evitar parcelas futuras. Os descontos para essa forma de pagamento podem variar entre 3% e 15%, dependendo do estado. Desta forma, é importante avaliar a condição da unidade federativa em que o carro está licenciado.

3. Use o parcelamento com consciência: dividir o valor pode o aliviar a caixa no curto prazo, mas é importante garantir que as parcelas caibam no orçamento mensal.

4. Evite atrasos: deixar o IPVA vencer pode gerar multas, juros e até impedir o licenciamento do veículo.

5. Centralize consultas e pagamentos em plataformas digitais: ferramentas online, como o aplicativo da Serasa, ajudam a acompanhar prazos, comparar opções e manter o controle financeiro. A partir das Minhas Contas, assistente de pagamentos da Serasa, é possível pagar o imposto via Pix ou cartão de crédito, além de parcelar em até 12 vezes com mais segurança e praticidade.

Parceria Zapay e Serasa

Com a Serasa, em parceria com a Zapay Pagamentos é possível consultar todos os débitos do seu veículo e pagar multas, IPVA, licenciamento e taxas com a segurança do Minhas Contas. Para conferir outras dicas, acesse: https://www.serasa.com.br/carteira-digital/guia-do-ipva-da-serasa/

Metodologia

Pesquisa realizada pelo Instituto Opinion Box entre 17 e 30 de dezembro de 2025, com 1.266 entrevistas online em todo o Brasil. Margem de erro de 2,7 pontos percentuais.



Sobre a Serasa

Com o objetivo de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais. Mais informações em www.serasa.com.br e via redes sociais no @serasa.

