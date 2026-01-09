sexta-feira, janeiro 9, 2026
AmapáEducação

Escola SESI abre inscrições para Educação de Jovens e Adultos (EJA) em Macapá e Santana

Livia Almeida

A Escola SESI Visconde de Mauá iniciou o período de matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), para atender alunos dos ensinos Fundamental e Médio. A iniciativa busca oferecer a oportunidade de retomar e concluir estudos para jovens e adultos que, por diferentes razões, não tiveram acesso ou não concluíram essas etapas da educação básica.Para esta modalidade, estão disponíveis 737 vagas, sendo 20 para Alfabetização (Ensino Fundamental – Anos Iniciais), 20 para Ensino Fundamental – Anos Finais e 697 para Ensino Médio. As vagas atendem às unidades de Macapá e Santana, com aulas no período noturno. As inscrições podem ser realizadas presencialmente ou on-line até 15 de fevereiro, ou enquanto houver vagas. Para se inscrever, é necessário acessar o site 

www.ap.sesi.org.br , clicar no banner de inscrição e preencher os dados solicitados, como nome, e-mail, idade e dados de nascimento. Durante este procedimento, o candidato deverá copiar o comprovante de residência, CPF, RG, histórico escolar e informar a última série cursada. Após isso, ele deverá comparecer à Secretaria Escolar para entrega dos documentos.Caso não seja possível fazer a inscrição on-line, o interessado poderá ir diretamente à Secretaria Escolar da Escola SESI Visconde de Mauá, localizada na Avenida Desidério Antonio Coelho, s/n – Trem. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, em horário comercial. Para fazer a matrícula dessa forma, ele deverá apresentar a mesma documentação relevante na inscrição online.

Tempo e formato de ensinoA conclusão dos estudos ocorre em oito meses para o Ensino Fundamental e um ano para o Ensino Médio, com 20% das aulas presenciais e 80% a distância.A jornada do estudante na Escola SESI começa com o Reconhecimento de Saberes (RDS), que avalia conhecimentos prévios, seguidos de workshops presenciais duas vezes por semana e atividades no Ambiente Virtual do Aluno (AVA). Além disso, os alunos do Ensino Médio participam de um curso de certificação profissional, com duração de três meses, oferecido em parceria com o SENAI.

A Escola SESI Visconde de Mauá está localizada na Avenida Desidério Antonio Coelho, s/n – Trem. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, em horário comercial.

