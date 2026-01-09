Passagem aérea nacional teve redução de 20% em novembro

Cerca de um terço dos bilhetes vendidos em todo o país, no penúltimo mês do último ano, custou menos de R$ 300, segundo levantamento do Ministério de Portos e Aeroportos

O preço médio das passagens aéreas caiu 20% em novembro de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior. De acordo com levantamento do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), com base em dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o preço médio do bilhete aéreo caiu de R$ 758,87, em novembro de 2024, para R$ 607,85, em novembro de 2025.



Na comparação com dados apurados em novembro de 2022 – último ano do governo anterior, quando o bilhete aéreo foi comercializado por valor médio de R$ 727,98 – a queda no indicador foi superior a 16%.



“Mais da metade dos bilhetes aéreos do país foram vendidos, em novembro, por valor abaixo de R$ 500, e quase um terço por até R$ 300. Essa queda consistente ao longo dos últimos anos é fruto do trabalho intenso do Ministério em pautas sensíveis ao setor e em conjunto com a Petrobras para a redução do custo do querosene de aviação (QAv), que representa cerca de 35% dos gastos das companhias aéreas”, afirmou o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho . “Custo mais baixo significa tarifa aérea menor e mais acessível ao povo brasileiro”, complementou.



De acordo com o levantamento, os bilhetes vendidos a menos de R$ 300 representaram 28,2% de todas as passagens vendidas. Os dados também mostram que 55,6% das passagens custaram menos de R$ 500 e que apenas 6% foram vendidas acima de R$ 1.500. Em novembro de 2024, 17% dos bilhetes aéreos foram comercializados por até R$ 300 e 41,9% por até R$ 500, com 10% deles custando acima de R$ 1.500.



“A redução do preço médio das tarifas aéreas é resultado do aumento de competitividade do setor aéreo brasileiro. O Governo Federal tem trabalhado para criar um ambiente regulatório compatível com as melhores práticas internacionais. Nosso objetivo tem sido estimular a realização de investimentos e atrair novas empresas para o nosso mercado. Isso se traduz em passagens mais acessíveis e em mais brasileiros podendo voar”, declarou o secretário de Aviação Civil, Daniel Longo .



A queda no preço das passagens é um resultado conjunto entre planejamento, confiabilidade do mercado e esforços do Ministério para a redução no preço do QAv, que caiu 4% na comparação entre novembro de 2024 – quando custou R$ 3,72, em média – e novembro de 2025, quando estava cotado a R$ 3,57.



No acumulado de 2025 (janeiro a novembro), a redução no preço das passagens foi de 3%; passando de R$ 658,94, em 2024, para R$ 639,22, em 2025.



Assessoria Especial de Comunicação Social

Ministério de Portos e Aeroportos

Curtir isso: Curtir Carregando...