1º Festival de Cinema Brasileiro Fantástico online termina no domingo, 23

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2021 – O desaparecimento dos insetos num futuro próximo; as pessoas que devem morrer após completarem 30 anos e uma índia que segue o espírito do marido até a aldeia dos mortos. Esses são alguns dos temas dos 23 curtas-metragens que seguem disponibilizados, gratuitamente, até o domingo, 23, (23h59) no 1º Festival de Cinema Brasileiro Fantástico Online. O projeto tem patrocínio dos Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc.

As produções, entre 2018 e 2021, fazem parte de duas mostras: Realizadores Fluminenses, com nove curtas produzidos por profissionais nascidos ou residentes no estado do Rio e Inéditos do Brasil, com 14 obras das cidades de Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Recife, Salvador, Cordisburgo e Manaus, respectivamente. Entre os destaques, o curta-metragem O Prazer de Matar Insetos, de Leonardo Martinelli, vencedor do Prêmio do Público do Panorama Carioca na edição especial de 30 anos do Curta Cinema – Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro.

Para assistir aos filmes, basta acessar a plataforma Darkflix/Wurlak através do site www.festivalfantastico.com Será necessário um breve cadastro com nome, e-mail e senha para o login.

REALIZADORES FLUMINENSES

O Prazer de Matar Insetos de Leonardo Martinelli, Rio de Janeiro (RJ), 10’, 2021, Livre – Com Rosa Iranzo, Alexandre Rosa Moreno

Sinopse: Em um futuro próximo, a crise climática atinge um ponto irreversível. Uma freira e um padre se encontram para conversar sobre o desaparecimento dos insetos.

Chiclete de Philippe Noguchi, Rio de Janeiro (RJ), 8’, 2019, Livre – Com Indira Nascimento, Olivia Torres, Pedro Nercessian, Mariah de Moraes

Sinopse: Irene é uma das exiladas de uma fantástica ilha povoada por jovens de curiosos hábitos alimentares, cuja única conexão com o mundo lá fora é um barco de suprimentos. Um evento inesperado coloca Irene no centro de uma estranha catarse coletiva no até então pacato mercadinho da vila.

Conte sua História ou Entregue sua Alma de Andrea Avancini, Rio de Janeiro (RJ), 17′, 2020, Livre – Com Miguel Schimid, Isabella Rzezinski, Alana Alves e Otávio Calzolari

Sinopse: De castigo em seu quarto por ter feito mil e uma travessuras em sua escola, Thomas – um menino metido a valentão – se depara com um misterioso livro deixado por sua irmã em seu quarto. Ao ler o nome do livro em voz alta, “Conte Sua História ou Entregue Sua Alma”, Thomas inicia uma jornada fantástica e apavorante que o fará refletir sobre a maneira desrespeitosa como trata amigos e colegas de colégio.

Broto de Antonio Teicher, Rio de Janeiro (RJ), 20′, 2018, Livre – Com Gisele Lisbôa, Thais D’Castro, Guilherme Bianco, Rollo, Sandra Incutto

Sinopse: Uma doce secretária recém-contratada se maravilha com as plantas exuberantes que crescem do chão do escritório. Já para sua rígida colega de trabalho, nem tudo são flores.

Egum de Yuri Costa, Rio de Janeiro (RJ), 23’, 2020, 14 anos – Com Paulo Guidelly, Valéria Monã, Bruna Rodrigues, Diomar Nascimento, Francisca Silva, Carlos Bruno, Dayane Simões e João Pedro Oliveira

Sinopse: Após anos afastado devido à violenta morte do irmão, um renomado jornalista retorna para a casa de sua família para cuidar de sua mãe que sofre uma grave e desconhecida doença. Numa noite, o jornalista recebe a visita de dois estranhos, que têm negócios desconhecidos com seu pai. Esse encontro, juntamente com acontecimentos que o levam a desconfiar que algo sobrenatural se abateu sobre sua mãe, fazem-no temer uma nova tragédia.

Cenas da Infância de Kimberly Palermo, Rio de Janeiro (RJ), 6’, 2021, 16 anos –

Sinopse: Um pequeno camundongo vive uma infância tranquila. Ele come biscoitos caseiros, brinca com suas bonecas e ouve contos de fadas antes de dormir – até que uma noite de insônia o faz romper com seu mundo idílico.

Nada de bom acontece depois dos 30 – de Lucas Vasconcelos, Rio de Janeiro (RJ), 12’, 2020, 12 anos – Com Pedro Nercessian, Nina Rosa, Rhuan Santos, Paula Furtado, Camila Rocha, Kaique Bastos

Sinopse: Um homem questiona a ideologia governamental em que as pessoas devem morrer ao completar 30 anos.

Story.Telling – de Fábio Brandão, Rio de Janeiro (RJ), 27′, 2020, 10 anos – Com Raphaela Palumbo, Giovanna Muricy, Ana Clara Lima, Mauricio Piancó

Sinopse: Seria só mais um curta sobre dois roteiristas que se encontram para escrever um filme de terror. Mas é um plano sequência de 27 minutos que mistura comédia com terror, onde a história se conta ao vivo com inúmeras referências e muitas pizzas.

A incrível aventura das sonhadoras crianças Contra Lixeira Furada e Capitão Sujeira – De Beatriz Ohana, Petrópolis (RJ), 15’, 2019, Livre – Com Gilmar Miguel dos Santos, Dafini França, Maicon Douglas Ribeiro, Ryan Teixeira, Daniel Maia dos Reis, Rafael Moura, Ruan Teixeira, Anna Ester da Silva, Ana Kelly Lopes, Gabrielle Tavares, Ana Carolina Lima e Lucas Cassiano

Sinopse: Quando o lixo só cresce e os adultos não dão conta do problema, João Pedro, Sophia e as crianças do QG dos Sonhadores entram em ação para derrotar os inimigos do bairro: O atrapalhado Lixeira Furada e seu comparsa, Capitão Sujeira. Uma aventura repleta de imaginação e fantasia, que apresenta o olhar de crianças sobre o lugar em que vivem.

INÉDITOS DO BRASIL

A Melhor Versão de Mim de Kallyo Aquiles, Brasília (DF), 23’, 2020, Livre – Com Marcos Alberto Filho (Lucas), Brenda Barbosa (Marina), Ana Luísa (Suzane)

Sinopse: Lucas se esforça para ser adotado e passa seus dias sendo provocado pelas outras crianças. Seu único amigo é a música, mas isso muda quando ele conhece Marina, uma garota que afirma vir de outro planeta.

Mãtãnãg, A Encantada de Shawara Maxakali e Charles Bicalho, Belo Horizonte (MG), 14′, 2019, Livre – Com Alexandre Maxakali, Ariston Maxakali, Eliane Maxakali, Shawara Maxakali

Sinopse: A índia Mãtãnãg segue o espírito de seu marido, morto picado por uma cobra, até a aldeia dos mortos. Juntos eles superam os obstáculos que separam o mundo terreno do mundo espiritual. Uma vez na terra dos espíritos, as coisas são diferentes: outros modos regem o sobrenatural. Mas Mãtãnãg não está morta e sua alma deve retornar ao convívio dos vivos. De volta à sua aldeia, reunida a seus parentes, novas vicissitudes durante um ritual proporcionarão a oportunidade para que mais uma vez vivos e mortos se reencontrem. Falado em língua Maxakali e legendado, Mãtãnãg se baseia em uma história tradicional do povo Maxakali. As ilustrações para o filme foram realizadas em oficina na Aldeia Verde, no município de Ladainha, em Minas Gerais.

Claudia e o Crocodilo de Raquel Piantino, Brasília (DF), 12’, 2019, Livre. – Sinopse: Claudia vive em um sossegado bairro com seu animal de estimação, Max, o crocodilo. Em seu cotidiano, Claudia divide seu tempo entre seu trabalho e seu lar, Max quando está sozinho em casa pode encontrar passagens para sair e interagir com a vizinhança

Cova Humana de Joel Caetanos, São Paulo (SP), 10’, 2019, 10 anos – Com Joel Caetano, Ivete Zani e Mariana Zani

Sinopse: Ele enterrou sua dor profundamente, mas ela insiste em voltar.

Fragile de Ramon Faria, Recife (PE), 11’, 2018, Livre –

Sinopse: Mr. Nakashima teve um interessante passado mas agora quer viver longe destas lembranças. Após anos de solidão, ele decide adquirir um robô para ajudar nos afazeres diários. A amizade vai crescendo e eles vivem felizes e tranquilos. Porém, uma criatura resolve fazer uma visitinha e as coisas começam a sair do lugar.

O Radar de Marisa Mendonça, Brasília (DF), 22′, 2019, 12 anos – Com Angelo Macarius, Rose Samyra

Sinopse: Angelo é surpreendido com uma multa de trânsito que revela o paradeiro de sua moto roubada. Enquanto persegue o ladrão, ele descobre aos poucos que mistérios maiores o aguardam em uma estranha aventura.

Mamãe Tem um Demônio de Demerson Souza, São Paulo (SP), 25’, 2020, 14 anos – Com Hevelin Gonçalves e Soraia Costa

Sinopse: Tete Barilove está morta, mas seu corpo desapareceu. Beni, uma grande fã, descobre pistas que podem trazer a verdade sobre a cantora brasileira mais famosa dos anos noventa.

Ditadura Roxa de Matheus Moura, Belo Horizonte (MG), 23’, 2020, 12 anos – Com Meibe Rodrigues, Paulo Trindade, Leon Ramos, Chris Geburah e Marcus Labatti.

Sinopse: Yeda, mulher verde, vende pães para sustentar a casa onde vive com seu marido doente. Por meio do contexto das pessoas verdes, conhecemos a realidade de quem vive à margem de uma sociedade roxa e conservadora. Uma oportunidade faz com que Yeda repense sua identidade e seus valores.

Em Cima do Muro de Hilda Lopes Pontes, Salvador (BA), 15’, 2019 – Com Nayara Homem, Enoe Lopes Pontes, Karol Senna, Luisa Prosérpio, Paula Lice, Marcelo Praddo e Vinícius Bustani

Sinopse: Mergulhada numa depressão profunda, Amélia tenta encontrar nas redes sociais uma aprovação dos seus seguidores, mas, sua falta de bom senso quebrará todas suas expectativas de se tornar uma digital influencer.

A Retirada Para um Coração Bruto de Marco Antônio Pereira, Cordisburgo (MG), 33’, 2018, Livre – Com Manoel do Norte, Geraldo dos Santos, Geraldo Goulart, Wellington Junior, Ivany da Silva

Sinopse: Ozório é um senhor que vive sozinho em um local isolado. Ele passa os dias ouvindo rock no rádio, enquanto vive o luto da sua companheira. Isso até que um movimento no céu quebra sua solidão.

Jamary de Begê Muniz, Manaus (AM), 18’, 2021, Livre – Com Julia Cabral, Rosa Maria Malagueta, Elisa Telles, Isabela Catão, Clara de Sousa Leonel, Eduardo Sousa, Alex Lima, Valderes Souza, Moacy Freitas, Jôce Mendes, Begê Muniz.

Sinopse: Ane passa as tardes brincando nos arredores da floresta com seus primos, até se deparar com o Anhangá, um espírito indígena que rodeia a sua comunidade. Mas ao adentrar mais profundamente na floresta, Ane se depara com uma verdadeira assombração

Nervo de Pedro Jorge e Sabrina Maróstica, São Paulo (SP), 12′, 14 anos – Com William Amaral, Gisele Valeri, Angela Ribeiro e José Eduardo Delfini

Sinopse: Um homem bêbado desaparecido. Uma geladeira trancada. Uma unha no bolo de carne. Uma circunstância suspeita.

O conforto das ruínas de Gabriela Lourenzato, São Paulo (SP), 18’, 2020, Livre – Com Ellen Silva e Tamirys Rodrigues

Sinopse: Uma longa e cruel tempestade se aproxima. Ela sumiu. Em busca de pistas do Paradeiro dela, com a perspectiva de quem acaba de descobrir o mundo, Madu observa

atentamente a cidade e suas relações de poder.

Os Últimos Românticos do Mundo de Henrique Arruda, Recife (PE), 23’, 2020, 14 anos. – Com Mateus Maia, Carlos Eduardo Ferraz, Gilberto Brito, Sóstenes Fonseca, Sharlene Esse, Raquel Simpson, Odilex Lins, Suelanny Carvalho e Andreia Valois.

Sinopse: 2050. O mundo como conhecemos está prestes a ser extinto por uma misteriosa nuvem rosa. Distantes do caos urbano, Pedro e Miguel buscam apenas a eternidade.

