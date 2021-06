Inscrição do programa Para Mulheres na Ciência da Unesco termina hoje

A iniciativa oferece bolsa-auxílio no valor de R$ 50 mil



As inscrições do programa Para Mulheres na Ciência, uma parceria da Organização para a Educação, a Ciência e a Cultura das Nações Unidas (UNESCO) no Brasil, da Academia Brasileira de Ciências e da empresa L’Oréal terminam hoje (10). A iniciativa oferece uma bolsa-auxílio no valor de R$ 50 mil para mulheres cientistas.

O programa foi criado há 16 anos para promover e reconhecer a participação da mulher na ciência e intensificar a igualdade de gênero. A edição de 2021 tem como novidade, um ajuste no regulamento que permitiu maior prazo de conclusão do doutorado para cientistas que são mães, ampliando a oportunidade de inclusão.

Para o coordenador de Ciências Humanas e Sociais e Ciências Naturais da UNESCO no Brasil, Fábio Eon, o Para Mulheres na Ciência contribui com a redução das diferenças de gênero na ciência brasileira. “É um importante marco para reconhecer pesquisadoras brasileiras que, com seus trabalhos, têm contribuído para a redução dos hiatos e assimetrias de gênero na ciência brasileira. É preciso dar visibilidade aos estudos conduzidos por mulheres, que representam ainda apenas 30% da pesquisa mundial”, apontou.

De acordo com a UNESCO Brasil, o programa contempla, todo ano, sete jovens pesquisadoras das áreas de ciências da vida, ciências físicas, ciências químicas e matemática com a bolsa-auxílio para darem prosseguimento aos estudos. Para participar, a interessada precisa ter concluído o doutorado a partir do dia 1º de janeiro de 2014. No caso das mulheres com um filho, o prazo se estende por mais um ano e, para quem tem dois ou mais filhos, o prazo adicional será de dois anos.

Os requisitos incluem ainda que a cientista tenha residência estável no Brasil e desenvolva projetos de pesquisa em instituições nacionais. Quem precisar de mais informações sobre o regulamento completo e o programa pode acessar o site For Women in Science.

Segundo a UNESCO Brasil, ao longo dos 16 anos, “o programa Para Mulheres na Ciência já reconheceu e incentivou 103 cientistas brasileiras, premiando a relevância dos seus trabalhos, com a distribuição de mais de R$ 4,3 milhões em bolsas-auxílio”.

