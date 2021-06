Estão abertas as inscrições para a 24ª edição do Prêmio Educador Nota 10

Neste ano, serão escolhidos 10 docentes como ganhadores

O Prêmio Educador Nota 10, uma das maiores premiações nacionais no campo da Educação, está com inscrições abertas para a sua 24ª edição. Neste ano, serão escolhidos 10 docentes como ganhadores, dentre estes, um será eleito também como o Educador do Ano, recebendo R$30 mil. Os demais serão premiados com vale-presente no valor de R$15 mil cada, além de uma assinatura digital de revista Nova Escola.

Os projetos inscritos serão analisados por uma comissão composta por especialistas em didáticas específicas, pesquisadores das principais universidades do país, orientadores de graduação e pós-graduação, além de formadores de gestores e de professores em suas respectivas disciplinas.

Conforme regulamento, disponível na íntegra no site http://www.premioeducadornota10.org, podem se inscrever profissionais com mais de 18 anos, que tenham concluído a graduação em Pedagogia ou estudantes cursando o último ano das licenciaturas, com experiência no ensino da educação infantil ao ensino médio na rede pública ou particular de ensino.

Na edição 2020, o Prêmio Educador Nota 10 recebeu quase quatro mil inscrições de todos os estados brasileiros. Luiz Felipe Lins, professor de Matemática da Escola Municipal Francis Hime, do Rio de Janeiro, foi eleito como Educador do Ano. Lins usou as moradias populares da região, presentes no cotidiano dos alunos, para mostrar como a matemática está presente no dia a dia das pessoas.

O Prêmio Educador Nota 10 foi criado em 1998 pela Fundação Victor Civita que, desde 2014, realiza a premiação em parceria com Abril, Globo e Fundação Roberto Marinho. Confira, abaixo, dez passos indicados no regulamento da premiação, para conquistar um trabalho nota 10.

1º PASSO: PLANEJAMENTO

Planeje um projeto ou uma sequência de atividades.

2º PASSO: PRÁTICA

Realize o trabalho em sala de aula e registre todo o passo a passo.

3º PASSO: RELATO

Escreva um relato contando em detalhes o que e como os alunos aprenderam.

4º PASSO: INSCRIÇÃO

Leia o regulamento e faça a sua inscrição preenchendo todos os campos e anexando o relato do seu trabalho.

5º PASSO: PRIMEIRA AVALIAÇÃO

O selecionador da sua disciplina ou área lê o seu relato com muita atenção.

6º PASSO: PEDIDO DE MATERIAL

Se o selecionador tiver dúvidas sobre o seu trabalho, ele ligará pedindo que envie os registros das atividades e as produções dos alunos. Mas atenção: não envie os originais, somente cópias!

7º PASSO: CHAMADA ORAL

Após análise dos registros e produções, o selecionador ligará novamente perguntando detalhes do trabalho, em uma verdadeira chamada oral.

8º PASSO: AVALIAÇÃO COLETIVA

Os trabalhos pré-selecionados são avaliados pela coordenação pedagógica do Prêmio Educador Nota 10 e pelos selecionadores das outras áreas.

9º PASSO: ESCOLHA FINAL

Uma grande reunião de dois dias com toda a equipe ocorre em São Paulo para decidir quem são os 50 finalistas. Entre eles, são escolhidos os 10 vencedores.

10º PASSO: ANÚNCIO DOS VENCEDORES

Realizado pelos canais do Prêmio Educador Nota 10 e com uma ligação da equipe gestora.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

