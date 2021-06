Concurso Banco do Brasil: por quais matérias devo começar a estudar?

Ronaldo Fonseca

Por quais matérias começar?

Vamos direto ao ponto! Estas 4 disciplinas representam 67,5 pontos de um total de 100 pontos em jogo! Bastante, né? Mas este não é o único motivo. Já te adianto que você vai se assustar com a “ausência de uma delas”. E, por isso, ressalto que estou indicando matérias para você começar e não é para você abandonar as outras! Esta minha indicação vale, apenas, para os 10 primeiros dias. O objetivo é que você pegue gosto pelo estudo, ok?

Vejamos cada uma delas agora.

1.Vendas e Negociação

Com 22,5 dos pontos, a disciplina de Vendas e Negociação é crucial para sua aprovação.

De forma geral, é uma matéria até agradável de se estudar. Mas é um tema muito amplo. Você vai desde técnicas de marketing digital (isso mesmo), até direito das pessoas com deficiência.

E aqui vai a primeira dica: deixe o item 17 para o final dos seus estudos! Esta matéria é fácil, mas é grande e vai tomar muito do seu tempo. E, pelo menos até hoje, a Cesgranrio nunca a cobrou. Eu sou o professor desta matéria aqui no Direção Concursos e falo de novo: não a estude agora.

Abaixo, todos os temas que serão cobrados no concurso do Banco do Brasil, para Escriturário (Agente Comercial)

1 – Noções de estratégia empresarial: análise de mercado, forças competitivas, imagem institucional, identidade e posicionamento 2 – Segmentação de mercado. 3 – Ações para aumentar o valor percebido pelo cliente. 4 – Gestão da experiência do cliente. 5 – Aprendizagem e sustentabilidade organizacional. 6 – Características dos serviços: intangibilidade, inseparabilidade, variabilidade e perecibilidade. 7 – Gestão da qualidade em serviços. 8 – Técnicas de vendas: da pré-abordagem ao pós-vendas. 9 – Noções de marketing digital: geração de leads; técnica de copywriting; gatilhos mentais; Inbound marketing.

10 – Ética e conduta profissional em vendas. 11 – Padrões de qualidade no atendimento aos clientes. 12 – Utilização de canais remotos para vendas. 13 – Comportamento do consumidor e sua relação com vendas e negociação. 14 – Política de Relacionamento com o Cliente: Resolução n°. 4.539 de 24 de novembro de 2016.

15 – Resolução CMN nº 4.860, de 23 de outubro de 2020 que dispõe sobre a constituição e o funcionamento de componente organizacional de ouvidoria pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 16 – Resolução CMN nº 3.694/2009 e alterações. 17 – Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência): Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015. 18 – Código de Proteção e Defesa do Consumidor: Lei nº 8.078/1990 (versão atualizada).

2.Matemática

Você estará em ótimas mãos com o Arthur Lima. E se você tem medo de Matemática e Matemática Financeira, saiba que dá tempo de perder este medo! Mas não comece (de jeito nenhum pela Matemática Financeira). Você precisa de conhecimentos básicos de Matemática para aplicar as fórmulas. Na prática, Matemática Financeira é uma decoreba de fórmulas + conhecimento da matemática básica.

Cada uma delas vale 7,5 pontos. Logo, são 15 pontos (de um total de 100 pontos) em jogo. Não vai se arriscar, né?

Vou deixar uma dica boa (já dei essa dica no grupo do Telegram: assista e anote TUDO que não souber nesta aula aqui.

Ah, no curso completo você tem todos os itens do edital cobertos por teoria e questões comentadas. E o professor tira todas (isso), todas suas dúvidas!

Veja os temas cobrados em Matemática (não se assuste antes da hora, ok?)

MATEMÁTICA: 1 – Números inteiros, racionais e reais; problemas de contagem. 2 – Sistema legal de medidas. 3 -Razões e proporções; divisão proporcional; regras de três simples e compostas; porcentagens. 4 – Lógica proposicional. 5 – Noções de conjuntos. 6 – Relações e funções; Funções polinomiais; Funções exponenciais e logarítmicas. 7 – Matrizes. 8 – Determinantes. 9 – Sistemas lineares. 10 – Sequências. 11 – Progressões aritméticas e progressões geométricas

3.Informática

A matéria de Informática assusta muita gente. E não posso te enganar. Se você não estudar de verdade, com um ótimo professor, vai ficar para trás. A Cesgranrio gosta desta disciplina e vai pegar pesado em Excel e outros temas. Mas, de novo, tudo é facilmente compreendido desde que você estude e pratique. Dá tempo!

A matéria de Informática assusta muita gente. E não posso te enganar. Se você não estudar de verdade, com um ótimo professor, vai ficar para trás. A Cesgranrio gosta desta disciplina e vai pegar pesado em Excel e outros temas. Mas, de novo, tudo é facilmente compreendido desde que você estude e pratique. Dá tempo!

A nossa querida Informática tem 15 questões, com um total de 22,5 pontos! Vai se arriscar?

Veja os temas que a Cesgranrio (a organizadora do concurso) pode te cobrar. Sim, não é pouco. Mas o Victor organiza tudo para você!

1 – Noções de sistemas operacionais – Windows 10 (32-64 bits) e ambiente Linux (SUSE SLES 15 SP2) 2 – Edição de textos, planilhas e apresentações (ambientes Microsoft Office – Word, Excel e PowerPoint versão O365). 3 – Segurança da informação: fundamentos, conceitos e mecanismos de segurança. 4 – Proteção de estações de trabalho: Controle de dispostivos USB, hardening, antimalware e firewall pessoal. 5 – Conceitos de organização e de

gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. 6 – Redes de computadores: Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet.

7 – Navegador Web (Microsoft Edge versão 91 e Mozilla Firefox versão 78 ESR), busca e pesquisa na Web. 8 – Correio eletrônico, grupos de discussão, fóruns e wikis. 9 – Redes Sociais (Twitter, Facebook, Linkedin, WhatsApp, YouTube, Instagram e Telegram). 10 – Visão geral sobre sistemas de suporte à decisão e inteligência de negócio. 11 – Fundamentos sobre análise de dados. 12 – Conceitos de educação a distância. 13 – Conceitos de tecnologias e ferramentas multimídia, de reprodução de áudio e vídeo. 14 – Ferramentas de produtividade e trabalho a distância (Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Hangout, Google Drive e Skype)

