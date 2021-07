Feira do Pirarucu com mais de 2,4 toneladas acontece nesta quinta e sexta-feira

Preços variam de R$ 6 a R$ 28 o quilo, de acordo com a peça

Nesta quinta e sexta-feira, dias 1º e 2 de julho, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) promove mais uma edição da Feira do Pirarucu com a venda de mais de 2,4 toneladas de pirarucu manejado por comunidades da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Mamirauá, localizada em Fonte Boa (a 678 km de Manaus).

A Feira do Pirarucu será realizada na sede da FAS, situada na Rua Álvaro Braga, 351, bairro Parque 10, das 8h às 16h, e o comprador deverá fazer um agendamento prévio através do WhatsApp (92) 99400-5249. Para garantir a saúde e segurança do público, o atendimento será limitado a 100 pessoas por dia. Medidas de distanciamento social, uso de máscara e álcool em gel, e demais ações de prevenção deverão ser seguidas por todos que forem ao local comprar pirarucu.

Na feira terá a venda de pirarucu fresco e salgado. Os preços variam de acordo com a peça: quilo do filé fresco a R$ 25; quilo da manta fresca a R$ 18; quilo da ventrecha fresca a R$ 14; carcaça a R$ 6; e o quilo da manta seca a R$ 28.

A venda do pirarucu pela FAS tem autorização do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Amazonas (Sema), com apoio do Fundo Amazônia/BNDES e do Bradesco. A iniciativa é da Associação de Moradores e Usuários da RDS Mamirauá Antônio Martins (Amurmam), com apoio da FAS e assessoria técnica do Instituto de Desenvolvimento Sustentável de Fonte Boa (IDS-Fonte Boa) e da própria Amurmam.

“Estamos felizes de realizar mais uma edição da Feira do Pirarucu, desta vez com a participação de 52 famílias de quatro comunidades da RDS Mamirauá. É um espaço muito importante para os produtores que têm no pirarucu uma fonte de renda, onde eles podem vender seu produto de forma segura e direta para o público de Manaus”, destaca o gerente do Programa Floresta em Pé da FAS, Edvaldo Corrêa.

