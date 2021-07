Manifestantes fazem protesto contra Bolsonaro e a favor da vacinação em Macapá

Caminhada ocorreu neste sábado (3) nas ruas do Centro da capital, de forma pacífica. Participantes usaram máscaras e mantiveram distanciamento social durante percurso.

Um grupo de amapaenses foi às ruas do Centro de Macapá, neste sábado (3), em protesto contra o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e em defesa da vacinação contra a Covid-19.

Homem com cartaz de protesto contra Bolsonaro — Foto: Nixon Frank/Rede Amazônica

O ato pacífico iniciou por volta das 17h e terminou por volta de 18h40. Durante a concentração, os manifestantes enfrentaram chuva.

Em geral, os participantes usavam máscaras e mantiveram o distanciamento social caminhando em filas indianas durante o percurso.

O grupo, que se concentrou na Praça da Bandeira, seguiu até a Fortaleza de São José. Estavam presentes integrantes de partidos políticos, movimentos sociais e também cidadãos da sociedade civil.

Eles também pediram o impeachment do presidente da República, o retorno do auxílio emergencial de R$ 600 e homenagearam pessoas que morreram por conta da Covid-19. O mesmo ato aconteceu em pelo menos 25 estados do país, além do Distrito Federal.

Mulher com cartaz em protesto ao presidente da República — Foto: Nixon Frank/Rede Amazôniaca

