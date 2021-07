Suspensão do abono salarial PIS/PASEP 2021; entenda o motivo

A decisão foi tomada pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) em acordo com o Governo, empresas e trabalhadores.

A intenção é transferir os recursos que seriam usados com essa medida para financiar o Benefício de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm). Desta forma, o emprego de muitos cidadãos será assegurado, mesmo diante a pandemia decorrente da Covid-19.

Neste sentido, o PIS/PASEP 2021 do segundo semestre só estará disponível em janeiro de 2022. O abono salarial é referente aos serviços prestados em 2020. Sendo assim, o Governo Federal deixará de repassar entre R$ 7,6 bilhões a R$ 8,1 bilhões, para cerca de 10,8 milhões de trabalhadores brasileiros.

Vale ressaltar, que a suspensão do pagamento do PIS/PASEP é temporária e permite que os trabalhadores saquem o abono em até cinco anos, após o fim do calendário de distribuição. Então, os cidadãos atingidos terão que aguardar seis meses para resgatar o valor.

A expectativa, é que no próximo ano, os trabalhadores recebam valores referentes a 2020 e 2021. O que ficou acordado, segundo o Codefat, é que o pagamento do abono salarial aconteça no primeiro semestre do próximo ano.

