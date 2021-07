Cuidar bem do intestino melhora a qualidade de vida das pessoas

Rafael Coelho

Disbiose é uma inflamação no intestino. Há uma redução das bactérias boas e consequentemente aumento das bactérias ruins, prejudicando a flora intestinal. O intestino concentra 80% do potencial de imunidade do corpo humano, além de ser grande produtor de hormônio de crescimento, previne os sintomas do envelhecimento levando à longevidade saudável. Consumir iogurte, kefir e kombucha são excelentes para a flora intestinal. Por causa de hormônios desregulados no instestino as mulheres têm mais prisão de ventre em relação aos homens.

Os cuidados com a flora intestinal são essenciais para uma vida mais completa de ânimo e disposição, inclusive ajudando no processo de emagrecimento e até melhorando os aspectos dos cabelos e da pele. O nosso intestino produz cerca de 95% de serotonina, que é um neurotransmissor que atua no cérebro regulando o humor, sono, apetite. É considerado o neurotransmissor do bem-estar.

Uma das formas de aumentar a serotonina no nosso corpo é consumindo alimentos ricos em triptofano, bem como praticando atividade física. Cansaço e ficar sem paciência também podem indicar que o corpo precisa de mais serotonina na corrente sanguínea.

