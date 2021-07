Semsa disponibiliza imunizante para Influenza e Tríplice Viral no Amapá Garden Shopping

A ação acontece na sexta (30) e no sábado (31), de 9h às 16h. Esta etapa da campanha de vacinação é direcionada para todas as pessoas a partir de seis meses de idade.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) continua executando a campanha de imunização para Influenza e Tríplice Viral. E como forma de aumentar a cobertura vacinal na capital, a Semsa disponibilizará nesta sexta (30) e sábado (31) um posto de vacinação no Amapá Garden Shopping, localizado na zona sul de Macapá.

Esta etapa da campanha de vacinação é direcionada para todas as pessoas a partir de seis meses de idade e as equipes ofertarão o imunizante das 9h às 16h e para receber a dose da vacina, é necessário apresentar a carteira de vacinação e o cartão do SUS ou CPF.

Além das ações itinerantes, a Semsa oferta diariamente os imunizantes em todas as Unidades Básicas de Saúde da Rede Municipal.

