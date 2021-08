Como Se Tornar Um Desenvolvedor De Sites Na Internet em 2021?

Se tornar um desenvolvedor de sites na internet é a busca de muitas pessoas que estudam desenvolvimento, programação e design.

Com o sucesso do e-commerce e a ascensão da internet, a demanda por sites funcionais, responsivos e que ofereçam boa experiência para os usuários aumentou muito, com muitas marcas migrando e investindo em criar presença digital.

Por isso, se você está estudando desenvolvimento web e quer trabalhar com a criação de sites, esse conteúdo foi feito para você!

Web Designer ou Web Developer? O que eu devo ser?

Se você quer trabalhar como um desenvolvedor de sites na internet, você não deveria estar se preocupando em se tornar um deles, web designer ou desenvolvedor web. Na verdade, você precisa saber um pouco de cada um para conseguir atuar como freelancer ou criar uma empresa.

“Mas por quê?”. Eu explico.

Em termos gerais, web design é a função que idealiza menus, aparência, funcionalidade e outros aspectos de um site de maneira geral. Portanto, um web designer é capaz de idealizar um protótipo de site que agrada tanto ao cliente para quem ele está trabalhando, quanto ao usuário que irá interagir com o site desenvolvido (cliente do seu cliente).

Já web development está relacionado a saber colocar em prática o produto idealizado. Linguagem de códigos, alterações e configurações de página, criação de cabeçalhos, enfim. Podemos dizer que esta é a função mais técnica, e tida por muitos como a mais difícil.

Sendo assim, se você ainda não atua com um grupo (agência, time de designers, etc.) não adianta você focar em uma qualidade e deixar a outra de lado. Para ser um desenvolvedor de sites autônomo, você precisará entender dos dois conceitos.

Aqui vai uma lista de conteúdos e ferramentas que você pode estudar para trabalhar com criação de sites na internet:

Linguagem de programação: PHP, Java, HTML, Python e SQL.

Funcionalidade geral de sites;

Entender os conceitos de front-end, back-end e full stack;

Softwares de design: Adobe Illustrator e Photoshop;

UI-UX Design;

Branding e outros conhecimentos de Marketing Digital;

Claro, você não precisa ser um expert em nenhuma dessas áreas para desenvolver bons sites. Um pouquinho de experiência com um conhecimento básico destes elementos já irá ajudar a desenvolver bons projetos.

Ferramentas Para Otimizar o Trabalho de Desenvolvedor

Se você está começando os projetos para ser um desenvolvedor de sites na internet, você pode acabar ficando assustado com tanta coisa que precisa saber. Mas calma – respire! Este é um processo assustador para todos.

A verdade é que boas ferramentas podem te ajudar a desenvolver e programar sites muito mais rapidamente, mesmo você não sendo tão experiente assim. Inclusive, você deve lembrar que quanto mais rápido você cria sites, mais projetos entrega e mais levanta sua renda. Esta métrica é crucial para quem está começando.

Portanto, o uso de boas ferramentas não pode ser, jamais, subestimado para um desenvolvedor de sites. Então, confira a nossa lista de ferramentas abaixo.

Lista de Ferramentas Paga Web Design e Web Development

Para editar e compilar código fonte e corrigir bugs, os famosos IDEs ajudam a programar de forma rápida e funcional. Recomendamos que utilize o Atom, pois é gratuito (Open Source), simples e cheio de recursos (alta compatibilidade de linguagens, etc.) para utilizar.

Para acessar códigos, informação sobre os requisitos de carregamento de uma página e vários outros dados voltados para desenvolvedores, utilize o Chrome DevTools.

Mudando um pouquinho para o design: Quer trabalhar com bancos de imagens, facilitar o processo de montagens, usar templates de apresentações, capas, posts, artigos e realizar atividades de design em cerca de 5 minutos? Utilize o Canva.

Se você quiser entregar pacotes de sites prontos com tudo incluso: templates, domínio, hospedagem, páginas idealizadas, etc.: você precisa de uma boa ferramenta de desenvolvimento web. O Zyro entrega tudo isso e ainda permite que você edite vários aspectos do site arrastando elementos. Você também conta com um banco de templates dos mais variados para entregar sites autênticos para seus clientes.

Estas ferramentas irão dinamizar seu serviço e aumentar o volume de entregas.

Como Ser Um Desenvolvedor De Sites Na Internet

Se você já começou a mexer com sites e está afim de profissionalizar esta capacidade, lembre-se: a experiência e o uso das ferramentas certas podem valer muito mais do que anos de background acadêmico.

Cursos são importantes, mas estar inserido na internet, ter um portfólio cheio de projetos, saber se comunicar com clientes, atender a pedidos e produzir serviço eficiente e com rapidez são as principais qualidades de um desenvolvedor de sites.

Fique atento sobre as dicas que postamos tanto para desenvolvedores quanto para freelancers e não deixe de equilibrar sua carreira: tenha um balanceamento entre estudos e projetos de trabalho para desenvolver sua carreira saudavelmente.

