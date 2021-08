Queijos tipicamente brasileiros estampam selos especiais

Os Correios lançam virtualmente, nesta quinta-feira (12), a emissão especial Queijos do Brasil, em parceria com o SEBRAE. O evento será transmitido, às 17h, no canal da instituição no Youtube.

O queijo artesanal é muito apreciado pelos consumidores brasileiros. Sua produção começou na época do Brasil Colônia, e vem cada vez mais ganhando espaço e se consolidando. Os selos são ilustrados com fotos de queijos das cinco regiões brasileiras.

· Queijo Marajó – Belém/PA: Com 200 anos de história, este queijo chegou ao Brasil por meio dos colonizadores portugueses e franceses. Produzido do leite de gado bubalino ou de uma composição do leite bubalino e bovino, este queijo pode ser do tipo manteiga ou do tipo creme. A relevância da Indicação Geográfica para o produto é imensa, por valorizar e proteger a maneira de fazer, a cultura, a identidade e agregar valor aos produtos tradicionais, abrindo mercados, promovendo o desenvolvimento econômico da ilha.

· Queijo Cabacinha do Araguaia – Goiânia/GO: Declarado patrimônio cultural nos Estados de Goiás e do Mato Grosso, este queijo possui, internamente, camadas como uma cebola. O modo de preparo é diferente de queijos cabacinha de outras regiões. Apresenta o sabor do leite mais característico. Podendo ser servido frito, ele fica crocante por fora e cremoso por dentro. O queijo é comercializado congelado e curado.

· Queijo Coalho – Recife/PE: Com registros de descrição no século XVII, o sertanista Pery Lamartine relatava que o Queijo de Coalho era o queijo de consumo da casa e de venda na feira local.

· Queijo Manteiga – Natal/RN: O Queijo de Manteiga, produzido junto ao Queijo Coalho, foi relatado pelo sertanista Pery, como um queijo próprio para “conservação”, produzido para guardar para os longos períodos de seca e também para comercializar em longas distâncias.

· Queijo Artesanal Serrano – Porto Alegre/RS: Considerado o primeiro Queijo com Indicação Geográfica na modalidade Denominação de Origem do Brasil, é produzido localmente e em pequena escala com um modo de fazer passado de geração a geração. Exclusivo da região dos Campos de Cima da Serra de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, o queijo artesanal Serrano é feito com leite bovino cru e integral. Por isso, possui sabor, aroma e textura bem peculiares.

· Queijo da Região do Diamante – Florianópolis/SC: Trata-se de queijo produzido com leite cru, a uma altitude média de 700 metros, conferindo-lhe características especiais, influenciadas pela temperatura, umidade e suas pastagens nativas. É um queijo produzido por aproximadamente 25 famílias.

· Queijo Minas artesanal – Belo Horizonte/MG: A produção deste queijo surgiu no século XVIII para a subsistência das famílias instaladas nos territórios minerados e para abastecer outras regiões da província e também para a então capital Rio de Janeiro. Com 10 mil famílias dedicadas a sua produção, o governo de Minas Gerais reconhece oficialmente oito regiões produtoras do Queijo Minas Artesanal (Araxá, Campo das Vertentes, Canastra, Cerrado, Serra do Salitre, Serras do Ibitipoca, Serro e Triângulo).

· Queijo Artesanal Paulista – São Paulo/SP: Considerado inovador, este queijo é uma sinergia entre produtores de diversas regiões do estado. Cada produtor possui suas características, história, rebanho, mas sempre com o mesmo propósito – levar ao consumidor produtos elaborados com técnica, qualidade e muito sabor.

Arte dos selos – A emissão é composta por oito fotos de autoria de Angélica Gitana Batista Gomes, Fernando Coleho Sette Câmara, Fernando Kluwe Dias, Maria Luiza Giudicissi Valente, Remy Narciso Simão e Susete Oliveira Resende Ferreira, além da Associação dos Produtores Artesanais de Queijo do Serro. Os selos possuem arte final de Jamile Costa Sallum (Correios). Com tiragem de 320 mil exemplares e valor unitário de R$ 1,05, a folha com 16 selos está disponível para venda na loja virtual e nas principais agências dos Correios.

Serviço

Lançamento da Emissão Especial Queijos do Brasil

Data: Quinta-feira (12), às 17h

Transmissão: Canal do SEBRAE no YouTube.

Participação:

Chef Bola, Claudomiro Maués (Pará); produtores de queijo; João Leite, presidente da Associação dos Produtores de Queijo Canastra – Aprocan; Air Zanelato, presidente da APROSERRA – Associação de Produtores de Queijo Artesanal Serrano da Serra Catarinense; Rosanna Tarsitano, diretora conselheira da Associação de Comerciantes de Queijos Artesanais Brasileiros (Comer Queijo) e do Prêmio Queijo Brasil.

