Meteoros poderão ser vistos na maior parte do Brasil nesta quarta (11)

Chuva de meteoros Perseidas estarão visíveis para todo o país dos 30 graus de latitude sul, ou seja, do Rio Grande do Sul para cima

Na próxima quarta-feira (11), o Brasil poderá testemunhar a passagem dos meteoros Perseidas. O fenômeno é recorrente e todos os anos, entre julho e agosto, é possível acompanhá-lo nos céus brasileiros. As informações são do portal G1.

De acordo com a Nasa, quem presenciar a passagem do Perseidas poderá acompanhar um fenômeno que produz de 50 a 75 meteoros por hora.

Apenas uma parte do hemisfério sul – cidades abaixo de 30 graus na latitude sul, ou seja, do Rio Grande do Sul para baixo – não conseguirá enxergar a chuva de meteoros.

O nome Perseidas refere-se a constelação de Perseu, já que especialistas apontam que estrelas irradem desta específica constelação.

