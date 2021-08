Exposição “Reflexões cotidianas, Amazônia aleatória”, do fotógrafo Aog Rocha, é aberta nesta quinta-feira (19), no Sesc Centro

Nesta quinta-feira (19), às 19h, no Sesc Centro, ocorrerá a vernissage de abertura da exposição “Reflexões cotidianas, Amazônia aleatória”, do fotógrafo e artista visual, Aog Rocha. A mostra fotográfica, que terá com 20 fotos, será aberta nesta data para celebrar o O Dia Mundial da Fotografia, comemorado no 19 de agosto. O evento, com curadoria do produtor cultural Cláudio Silva, contará com intervenção poética e participação especial da poeta Patrícia Andrade, que “textualizará” as imagens.

A exposição faz parte do projeto Entre Artes – 2021. Na mostra, Aog Rocha, por diversas vezes, recorre literalmente ao reflexo produzido mediante o espelhamento da imagem, para tecer novos olhares acerca da condição humana, sua relação com o lugar onde se insere e algumas divagações. Nela, Aog Rocha, artista de muitas possibilidades, apresenta 20 (vinte) composições fotográficas utilizando-se dentre muitas técnicas, do espelhamento de imagem, que se apresentam acompanhadas de poemas reflexivos, especialmente criados para exposição pela poeta e escritora Pat Andrade, que conduzem o espectador a repensar outras possibilidades de conexões humanas. Condições estas que independem de recursos tecnológicos avançados, perpassam pelo sentir e pelo treinamento do olhar, capacitando-o para diagnosticar a obra de arte no dia-dia, desprovida de interesse estético-conceitual.

As temáticas são variadas e nos convidam a refletir sobre fé, moradia, educação patrimonial, agitação urbana, natureza e infância, por ora de forma aleatória, por ora extremamente conectadas e embricadas. Bricolando realidades em prol do futuro que almejamos construir. Dentre as composições fotográficas apresentadas, equipamentos distintos: câmeras DSLR e smatphones, em todos os casos, digitais, foram utilizados, apresentando resultados que se confundem, tornando impossível tal identificação.

Fotografia estará entre as 20 composições presentes na exposição do fotógrafo. Foto: Aog Rocha

Exposição “Reflexões cotidianas, Amazônia aleatória”, do fotógrafo Aog Rocha

Vernissage: 19 de Agosto de 2021

Local: Sesc Centro, localizado na Rua Tiradentes, 998, Centro de Macapá.

Período de visitação: 24 de agosto à 17 de setembro de 2021

Mais informações Aog Rocha (8114-4546)e Claudio Silva (96-98114-965).

