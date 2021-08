Artista amapaense é indicado ao Prêmio PIPA de Artes Visuais

O artista visual amapaense Nau Vegar foi indicado ao no Prêmio PIPA online, o Prêmio é uma iniciativa do instituto PIPA um dos principais prêmios da arte contemporânea brasileira. Participam com ele mais 65 artistas de todas as regiões do Brasil, uma diversidade de produções. Nau Vegar é Artista visual, professor de Artes do Estado do Amapá. Licenciado em Artes Visuais pela Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) e especialista em Gênero e Diversidade na Escola pela UNIFAP, está cursando Mestrado pela Universidade Federal do Pará UFPA, Através da performance, do corpo, do vídeo e da fotografia, investiga problemáticas do âmbito social.

Suas ações costumam acontecer geralmente em espaços públicos como ruas, vielas e praças. Nelas, faz uso de objetos ordinários e materiais orgânicos – algumas vezes encontrados na rua ou mesmo descartados – provoca imagens e propõe situações que chamem a atenção, as relações de alteridade, as questões políticas, de gênero ou raciais que atravessam o social.



Para votar é só entrar no site do prêmio e ir até a página do artista e votar. Mas, atenção! Para que o voto seja validado é necessário votar em mais dois artistas. A votação vai até 21 de agosto.

Link para votação:

https://www.premiopipa.com/votar-no-pipa-online-3/

