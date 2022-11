Mostra Cultural Amapá em Cena acontece em municípios do estado

Acontece de 11 a 15 de novembro a “Mostra Cultural Amapá em Cena” nos municipios de Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio, no estado do Amapá.

A mostra é um desdobramento do II Festival In Solos Tucujus e funciona como contrapartida social do projeto.

A primeira edição do Festival In Solos Tucujus aconteceu em 2019, a pretensão era que a ação acontecesse nos anos seguintes, mas a pandemia de Covid-19 adiou os planos. Naquela edição, o projeto contemplou, como contrapartida, a cidade de Macapá com um circuito de apresentações em escolas públicas denominado Mostra Palco Escola.

Neste ano de 2022 na II edição do Festival, o diretor artístico e coordenador do Jhou Santos leva as atividades artísticas para escolas de outros municipios do estado.

Para Jhou Santos:

“Levar nosso trabalho com a arte para os municipios do interior do estado é a realização de um desejo de muito tempo, essa é uma de nossas bandeiras, contribuir com a politica de descentralização das atividades culturais e promover o acesso à arte e a cultura. Também quando levamos o teatro para a escola estamos contribuindo com a formação de plateia e com a construção de conhecimento”.

A Mostra Cultural Amapá em Cena conta com 7 apresentações e 2 atividades formativas.

Na programação desta Mostra está o espetáculo de teatro amapaense “Jornada Bufa” de Jhou Santos e o espetáculo nacional de palhaçaria “Sarau do Felpudo” de Marcos Efraim, artista manauara convidado do estado do Amazonas.

Mais dos espetáculos

Jornada Bufa

É o primeiro espetáculo solo de teatro do ator Jhou Santos fruto de uma parceria realizada com o artista amapaense Welligton Dias – que assina a direção da peça.

Sarau do Felpudo

O Sarau do Felpudo é um espetáculo solo de palhaçaria protagonizado pelo Palhaço Felpudo (Marcos Efraim). Um palhaço mudo e mal-humorado que decide montar um

Sarau para exibir ao mundo suas “habilidades” extraordinárias.

Ficha Técnica

Direção Artística e de Produção: Jhou Santos

Assistente de produção: Mauricio Maciel

Artistas: Jhou Santos (AP) e Marcos Efraim (AM)

Fotógrafo oficial: Josimar Nascimento

Equipe de Apoio: Alex de Jesus e Kayane Santos

Assessora de imprensa: Mary Paes

Realização: Cortejo Produções e Festival In Solos Tucujus

Serviço

Mostra Cultural Amapá em Cena – Espetáculo Jornada Bufa (AP) e Sarau do Felpudo (AM)

Datas: de 11 a 15 de novembro

Local: Municípios de Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio | AP

Mary Paes

Assessoria de Imprensa

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...