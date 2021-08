Inovatech abre inscrições para cursos de Inovação e Tecnologia

A capacitação oferece o aprofundamento em metodologias, ferramentas, estudos e tendências do mercado de trabalho para soluções práticas do cotidiano

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) em parceria com a Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia (Setec), desenvolve o Inovatech – Cursos de Inovação e Tecnologia, no formato de ensino semipresencial, nos meses de agosto a outubro. O objetivo do Inovatech, é estimular o desenvolvimento, geração de ideias e a organização co-criativa para empreendedores, acadêmicos e empresários, além de tratar das tendências de mercado.

Segundo a gestora do Projeto Startup, Josseli Pantoja, os cursos apresentam uma forma de capacitar e desenvolver habilidades relacionadas à gestão tecnológica e inovadora de iniciativas e negócios.

“Desenvolver e potencializar profissionais, acadêmicos e empreendedores para uma postura criativa e proativa ao enfrentar os desafios e resolver os problemas do dia a dia. Deste modo, nós conseguimos ter negócios inovadores e seguros, entendendo de fato qual o problema e a solução devemos ofertar. Para os acadêmicos, é uma oportunidade de se especializar nessa área de tecnologia e conhecer novas metodologias e ferramentas”, esclarece a gestora do Projeto Startup do Sebrae no Amapá, Josseli Pantoja.

Projeto

O Inovatech, é uma iniciativa do Sebrae no Amapá em parceria com a Setec, por meio do Projeto Startup, que desenvolve e capacita empreendimentos inovadores no estado, que visa fomentar a cultura empreendedora e estimulo à inovação e acesso profissional ao mercado.

O conjunto de capacitações apresenta de forma prática as ferramentas de desenvolvimento de projetos de programação, capacitação de profissionais para os desafios futuros da indústria, programação de robôs colaborativos, desenvolvimento de competências capazes de propor infraestrutura, plataforma e softwares.

Inscrição

As inscrições para o Inovatech – Cursos de Inovação e Tecnologia, podem ser realizadas na Loja Virtual do Sebrae. O investimento do curso é de R$ 20 reais.

Parceiros

A realização do Inovatech, é uma parceria entre Sebrae no Amapá, Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia do Amapá (Setec/AP), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai/AP) e Comunidade Tucuju Valley.

Programação

Mês: Agosto

Curso: Introdução a Prototipagem rápida e Impressora 3D – 20h/a

Período: 23 a 27.8.2021 – Segunda a Sexta-Feira

Horário: das 14h às 18h

Local: Okatech – Setec

Modalidade: Presencial

Docente: Henrique Vieira da Silva

E-mail: [email protected]

Abordagem: Introduzir ferramentas para o desenvolvimento de projetos incluindo programação em blocos para Arduino (plataforma livre Thinker CAD), softwares para simulação de circuitos (Proteus, Fritzing), além de procedimentos para impressão 3D.

Investimento: R$ 20 reais

Mês: Setembro

Curso: Operação de Impressora 3D – Manufatura Ativa -20h/a

Período: 30.8 a 3.9.2021 – Segunda a Sexta-Feira

Horário: das14h às 18h

Local: Okatech – Setec

Modalidade: Presencial

Docente: Henrique Vieira da Silva

E-mail: [email protected]

Abordagem: Capacitar profissionais para os desafios futuros da indústria avançada por meio de competências básicas na área de Manufatura Aditiva os conceitos, tecnologias, terminologia, aplicações, vantagens e restrições técnicas, com atividade teórica e práticas

Investimento: R$ 20 reais

Curso: Robótica Colaborativa Aplicada – 40h

Período: 14.9 a 5.10.21 – Segunda, Terça e Quarta-Feira

Horário: das 14h às 18h

Local: Okatech – Setec

Docente: Alexsandro Marques Cardoso

Modalidade: Presencial

E-mail: [email protected]

Abordagem: Propor, dimensionar e programar robôs colaborativos com foco em aplicações industriais.

Investimento: R$ 20 reais

Mês: Outubro

Curso: Cloud Computing – Arquitetura e Aplicações – 40h

Período: 4 a 20.10.2021 – Segunda a Sexta-Feira

Horário: das 14h às 18h

Local: Okatech – Setec

Docente: Raul Barrada de Oliveira Júnior

Modalidade: Semipresencial

Dias dos encontros presenciais conectados

Data: 4, 13 e 18 de outubro

Plataforma: Google Class

E-mail: [email protected]

Abordagem: Desenvolver competências capazes de propor infraestrutura, plataforma e software como serviço em ambientes de Cloud Computing

Investimento: R$ 20 reais



Curso: Explorando o Big Data – 40h\

Período:25.10 a 9.11.2021 Segunda a Sexta-Feira

Horário: das 14h às 18h

Local: Okatech – Setec

Docente: Raul Barrada de Oliveira Júnior

Modalidade: Semipresencial

Dias dos encontros presenciais conectados

Data: 25 de outubro, 03 e 11 de outubro

Plataforma: Google Class

E-mail: [email protected]

Abordagem: A compreender a evolução da informação digital até a aterrissagem no que hoje conhecemos como Big Data e apreender as possibilidades da conversão de dados em valores por meio de insights oriundos da análise de grande quantidade de dados estruturados e não-estruturados

Investimento: R$ 20 reais.

