Abertura da Feira do Campo em Vitória do Jari lança oficialmente novo produto

A farinha de tapioca amanteigada, criada pelo produtor rural Edilson Souza, despertou interesse do público e esgotou no primeiro dia da Feira de Produtos do Campo no município de Vitória do Jari

Denyse Quintas

De Vitória do Jari/AP

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá (Rurap) e Fundação Jari, promovem a Feira de Produtos do Campo – Drive Thru no município. Abertura ocorre na Rua Airton Sena nº 424 – Comercial – em frente a Secretaria de Assistência Social. O evento acontece nos dias 7 e 8, nesta terça e quarta-feira, respectivamente, das 7h30 às 13h. A distância de condução entre Macapá e Vitória do Jari é de 305 km e chegada, em torno de 7h.

Segundo a gerente da Unidade de Políticas Públicas do Sebrae (UPP), Célia Almeida, a instituição está pela primeira vez no Município de Vitória do Jari com um evento de feira e o objetivo neste caso, da Feira de Produtos do Campo, é trazer os produtores das suas comunidades para potencializar a comercialização dos seus produtos que muitas vezes têm dificuldade de escoar.

“Por esse motivo trouxemos esta edição da feira para o município, com a certeza de boa aceitação e é o que temos percebido em Vitória do Jari. O público vindo comprar, elogiar as ações do Sebrae, que pela primeira vez, trouxe um evento de médio porte ao município, a exemplo de Oiapoque que foi o primeiro município que realizamos a Feira do Campo fora da Capital. O Sebrae tem a intenção de levar a feira para os demais municípios com o propósito de estimular a produção e principalmente a comercialização dos produtos vindos direto da agricultura familiar”, disse a gerente da UPP/Sebrae/AP, Célia Almeida.

O prefeito do Município de Vitória do Jari, Ary Duarte, destaca que em primeiro lugar quer agradecer a Deus pela oportunidade de estar num momento grandioso, ainda mais no período de aniversário da cidade de Vitória do Jari que faz 27 anos.

“Quero agradecer ao Sebrae por ser um parceiro de longas datas de todos os municípios, mais de um modo especial de Vitória do Jari. Quando recebemos a proposta inicial de que a Feira de Produtos do Campo viesse ao nosso município, a gente percebeu que era uma oportunidade de negócios para fomentar a economia dos nossos agricultores, que tantas vezes ficam no seu local de trabalho, na roça, e as vezes só vêm ao município nos dias de feira livre. Trazer a feira do Sebrae, num movimento organizado por esta instituição é algo maravilhoso, agradeço pela parceria que é mais uma das muitas que virão por aí, entre prefeitura e o Sebrae.

Foto: Denyse Quintas/Sebrae AP

Estrutura

A Feira de Produtos do Campo – Drive Thru, possui 288 m² de tenda; com oito (8) tendas de 6x6m; pórtico de entrada 6x2m; 45 balcões de exposição; um (1) escritório de atendimento do Sebrae e parceiros, climatizado medindo 5x4m e um (1) depósito climatizado medindo 5x4m.

A deputada federal do Amapá, Marcivânia Flexa, visita a feira e declara que a agricultura é um potencial no estado e em especial em alguns municípios como Vitória do Jari. “Esses agricultores não podem só produzir, eles têm que comercializar e escoar essa produção; neste sentido, nosso mandato tem atuado, garantindo por exemplo, a fábrica de beneficiamento de poupas de frutas nas comunidades, junto as prefeituras e o Sebrae sempre foi um parceiro em estimular o desenvolvimento desses potenciais empreendimentos. É isso o que está acontecendo em Vitória do Jari, os agricultores estão comercializando vários itens produzidos de forma orgânica, produtos que fazem bem a saúde e que geram a renda e o aquecimento econômico da comunidade local, relata a deputada federal do Amapá, Marcivânia Flexa.

Ela, parabeniza o Sebrae, por sempre ser um parceiro que prepara, não só proporcionando momentos como este, mas também prepara o agricultor que vem para a feira capacitado. “A prefeitura está sendo uma incentivadora e trabalhando como parceira, então a união de forças faz a diferença, sempre que você reúne forças em prol de um objetivo, é muito mais fácil alcançar resultados. É o que está acontecendo aqui em Vitória do Jari, parabéns ao Sebrae”, enfatiza a deputada federal do Amapá, Marcivânia Flexa.

Inovação

Foto: Denyse Quintas/Sebrae AP

O produtor rural da Comunidade de Boa Vista do Cajari, distante 40km da sede do município de Vitória do Jari, Edilson Pinheiro de Souza, 34, trabalha com a farinha de mandioca ralada amanteigada, e considera um produto de boa qualidade. Com sabor diferenciado e relação à farinha de mandioca, o produtor Edilson Souza, lança oficialmente, na Feira de Produtos do Campo, a farinha de tapioca amanteigada. “Fiz alguns testes com a farinha de tapioca, utilizando a manteiga, consegui a tonalidade que buscava e torrei na chapa de zinco. É uma inovação que vinha tentando há bastante tempo e está com 1 mês que fiz o primeiro experimento na comunidade e cheguei neste resultado, com venda de 1L por R$ 6 reais”, explica o produtor rural Edilson Souza.

A produção da farinha de tapioca amanteigada, leva em torno de três (3) dias para ficar pronta. O produto esgotou no primeiro dia da Feira de Produtos do Campo em Vitória do Jari.

Autoridades

A abertura da Feira de Produtos do Campo – Drive Thru, contou com a presença do prefeito do Município de Vitória do Jari, Ary Duarte; deputada federal do Amapá, Marcivânia Flexa; secretário Municipal de Agricultura, Paulo Sergio Araújo Parente; secretária Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, Deuzinete Matias dos Santos e o secretário Municipal de Cultura Desporto e Lazer, Antônio Aroldo Coutinho.

Equipe

A Feira de Produtos do Campo – Drive Thru em Vitória do Jari, é coordenada pela gerente da UPP/Sebrae/AP, Célia Almeida, com apoio dos colaboradores, Kleber Aguiar, Issac Andrade, Francinne Bacelar, Vânia Chermont, Araúna Almeida e João Marcelo Dias.

