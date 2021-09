Show de Patricia Bastos encerra a programação do 1° Festival da Canção Macapaense

A apresentação acontece no domingo (19) e será transmitida pelas redes sociais da Prefeitura de Macapá.

Em um show especial às margens do Rio Amazonas, a cantora Patricia Bastos fecha a programação do 1° Festival da Canção Macapaense (Fescam), realizado pela Prefeitura de Macapá. A apresentação será transmitida ao vivo no domingo (19), às 20h, e conta com a participação de Paulinho Bastos e do produtor musical Dante Ozzetti.

As eliminatórias do 1º Fescam serão realizadas nos dias 17 e 18 de setembro, com apresentação de 20 artistas selecionados e transmissão pela página da prefeitura no Facebook, a partir das 20h.

Os jurados votarão nas 10 melhores canções para um álbum que será lançado posteriormente. Também serão eleitos os primeiros três lugares e as categorias de Melhor Arranjo, Intérprete e Música Popular no certame.

As inscrições para o festival ocorreram no mês de julho e o investimento é de aproximadamente R$18 mil para as premiações. O recurso é proveniente do Programa Macapá Tem Cultura, da Fundação Municipal de Cultura (Fumcult). O Fescam tem organização da CIA. Oi Noiz Aki, representada neste festival pelo diretor artístico Cláudio Silva.

Show de encerramento

A cantora de timbre suave que apaixona o Amapá desde a adolescência será a apresentação final do festival criado para valorizar a música amazônica. Patrícia já participou de alguns festivais, conquistando prêmios no Festival da Canção Amapaense, em 1997, no Festival Internacional de Goiás (Festsinhá) e no Festival de Tatuí, cidade do interior de São Paulo.

Em 2014, no 25° Prêmio da Música Brasileira, foi premiada nas categorias “Melhor Cantora Regional” e “Melhor Álbum Regional – CD Zulusa”, além de seu CD ter sido indicado na categoria “Revelação”. Nesse mesmo ano, participou do Misty Fest, realizando turnê em Portugal nas cidades de Lisboa, Porto e Espinho. Em 2015, seu novo projeto “Batom Bacaba” foi um dos 6 contemplados no Edital Nacional Natura Musical.

Secretaria Municipal de Comunicação Social

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado