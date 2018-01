Prefeitura de Macapá retira 80 toneladas de lixo detrás da UPA da zona norte

Mais uma vez a Prefeitura de Macapá limpou nesta quarta-feira, 24, o entorno da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da zona norte, localizada na Avenida Deoclides Montalverne, no bairro Novo Horizonte. Desta vez, foram retiradas 80 toneladas de entulho do local, que é uma verdadeira lixeira viciada.

A limpeza se concentrou na Avenida Deoclides Montalverne, entre as ruas Fernando Alves de Oliveira e Iracema Castro Santos. A área estava cheia de pneus, resto de obras, lixo doméstico e até galho de árvores. “Essa é uma demanda antiga da população, mas também esse lixo é jogado pelos próprios moradores, é uma coisa antagônica que a gente tem que combater”, destaca o secretário municipal de Manutenção Urbanística, Claudiomar Rosa.

De acordo com o secretário Claudiomar, o espaço será monitorado, assim como toda a zona norte. “Temos uma patrulha específica para a região e trabalharemos muito no Novo Horizonte e Renascer. Mas também queremos a colaboração da população”, reforça.

Essa é a primeira limpeza no local neste ano, mas em 2017 foram mais de cinco vezes. O Município pede que a população ajude na manutenção do espaço limpo e que se aproprie do local de forma positiva.

Cássia Lima