Sine Amapá oferta vagas de emprego em 3 municípios para 6 de outubro; veja áreas

Oportunidades são para Macapá e Pedra Branca do Amapari, e ainda para Chaves (PA), com diferentes níveis de escolaridade. Atendimento ocorre de forma presencial e remota.

O Sistema Nacional de Emprego no Amapá (Sine-AP) oferta oportunidades de empregos para Macapá, Pedra Branca do Amapari e Chaves (município do Pará). O número de vagas está disponível de acordo com as empresas cadastradas no Sine e são para todos os níveis de escolaridade e experiência.

Na capital, os atendimentos acontecem de 8h às 12h na Casa do Trabalhador (endereço: Avenida Mendonça Júnior, entre as ruas Paraná e Marcelo Cândia, no bairro Santa Rita).

Para as vagas de Pedra Branca do Amapari e Chaves, é possível se candidatar às vagas através do e-mail [email protected] ou na sede do Sine em Macapá.

As oportunidades estão disponíveis apenas para o dia divulgado. Veja as vagas disponíveis de acordo com as solicitações das empresas:

Macapá

auxiliar de cozinha

auxiliar de padeiro

auxiliar de chapeiro

auxiliar de açougueiro

atendente do setor de frios e laticínios

auxiliar de saneamento

auxiliar de salgadeiro

conferente de mercadoria

cozinheiro em geral

chapeiro

confeiteiro

garçom

gerente de hotel

gerente de loja

instalador de som e acessórios de veículos

greidista

lavador de carro

leiturista

mecânico eletricista de automóveis

mestre de obras

operador de eta/ete

operador de microssistema

operador de empilhadeira

operador de caixa

pizzaiolo

padeiro

salgadeiro

software de gestão

técnico em química

técnico em saneamento

topógrafo

nivelador

promotor de vendas

supervisor comercial

vendedor porta a porta

vendedor externo

vendedor pracista

Pedra Branca do Amapari

analista de recursos humanos sênior

engenheiro de barragem sênior

Chaves (Pará)

motorista de máquina agrícola (trator New Holland)

Do G 1 Amapá

