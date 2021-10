Bolsistas apresentam pesquisas na VII Jornada Científica da Embrapa Amapá

Os trabalhos serão apresentados nesta quinta, 14/10, em plataforma digital

Como parte da programação da VII Jornada Científica da Embrapa Amapá, serão apresentados nesta quinta-feira, 14/10, nos períodos da manhã e tarde, dados referentes a estudos desenvolvidos por estagiários e bolsistas orientados por pesquisadores da Embrapa, vinculados ao PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica). Este programa é custeado com recursos do Programa de Iniciação Científica do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico). O evento será transmitido nos seguintes links: meet.google.com/ewk-rijv-xrh (8h30 às 12h); e meet.google.com/ajr-dkbw-xdw (14h30 às 18h).

A carreira da maioria dos pesquisadores científicos começou por meio de estágios em projetos de Iniciação Científica desde a época da graduação. Na Embrapa, as oportunidades são oferecidas em várias áreas do conhecimento. No início dos anos 2000, a Iniciação Científica dava os primeiros passos na Embrapa Amapá, com uma média de dois acadêmicos apresentando trabalhos a cada ano. A atuação de um grupo de pesquisadores no quadro de orientadores, no Mestrado em Desenvolvimento Regional da Universidade Federal do Amapá (Unifap), e também de forma intensiva nas programações de palestras e cursos junto a diversos cursos de graduação da área correlata à Embrapa, ampliou o interesse dos alunos em realizar Iniciação Científica no escopo das pesquisas agropecuárias. A partir de 2005 houve um aumento considerável de acadêmicos vivenciado a rotina dos laboratórios e campos experimentais, passando da média de dois alunos/anos para 15, contribuindo de forma expressiva para a obtenção dos resultados e entregas de pesquisas para o desenvolvimento do Amapá.

Aluna de Ciências Ambientais da Unifap, Lauane Monteiro Costa, participa da Jorcea pela terceira vez e destaca benefícios em vários aspectos em oportunidades como esta. “Uma das vantagens é que passamos a ter trabalhos científicos publicados e isso consequentemente vai enriquecer o currículo, aumentando a chance de aprovação em seleção em mestrado e também no mercado profissional”. Nesta VII Jornada Científica, ela vai apresentar resultados de um estudo que tem como objetivo avaliar a adubação mineral no cultivo de açaizeiros no cerrado amapaense, sob orientação do pesquisador Nagib Melém.

A partir das 10h30 da próxima sexta-feira, 15/10, o rankeamento dos trabalhos dos acadêmicos será divulgado em transmissão no canal da Embrapa no Youtube (www.youtube.com.br/embrapa), após classificação conforme os critérios que incluem contextualização do tema, clareza, segurança e objetividade, metodologia adequada para o alcance do objetivo, terminologia técnica adequada.

A VII Jornada Científica da Embrapa Amapá (Jorcea) também traz este ano palestras de pesquisadores sobre temas conectados com os desafios e oportunidades para pesquisa, desenvolvimento e inovação que atendam demandas regionais. O evento é totalmente on line, realizado no período de 13 a 15 de outubro, com parte das apresentações transmitidas pelo canal da Embrapa no Youtube. A programação completa e outras informações estão no site do evento: http://app.cpafap.embrapa.br/jorcea2021.

