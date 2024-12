Governo do Amapá anuncia pagamento do funcionalismo público para segunda-feira, 30

Com a medida, o Estado cumpre o compromisso de pagar em dia os salários dos servidores durante os 12 meses do ano.

O Governo do Amapá cumpre o compromisso de pagar em dia os salários dos servidores públicos estaduais durante os 12 meses do ano ao confirmar para segunda-feira, 30, o pagamento referente ao mês de dezembro. Os valores estarão disponíveis ao longo do expediente bancário.

A medida, somada aos pagamentos de novembro e da segunda parcela do 13º salário, representa uma injeção financeira de R$ 820 milhões na economia amapaense neste período de fim de ano.

O cenário é resultado de um esforço do Governo do Estado, que tem conseguido equilibrar as contas públicas e, assim, honrar com o compromisso de manter os salários dos servidores, décimo terceiro e serviços públicos.

Agência de Notícias do Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...