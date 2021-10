Prefeitura de Macapá segue ofertando 1ª, 2ª e 3ª dose da vacina contra a Covid-19; confira os horários e locais onde o imunizante será ofertado

Nesta chamada, poderão receber a terceira dose as pessoas acima de 60 anos, imunodeprimidos e transplantados de órgãos sólidos

Nesta quinta-feira (14), a Prefeitura de Macapá realizará uma nova convocação para vacinação contra a Covid-19. A chamada é válida para o público que vai receber a primeira e a segunda dose e, também, a dose de reforço.

Confira abaixo os públicos, horário, locais e documentação necessária.

3ª dose (dose de reforço)

A vacinação com a dose de reforço é voltada ao público geral acima de 60 anos, imunodeprimidos e transplantados de órgãos sólidos. A vacina está disponível entre 9h e 15h na Universidade Federal do Amapá (Unifap), Instituto Federal do Amapá (Ifap) e Unidade Covid Santa Inês.

Período entre doses

O tempo mínimo estabelecido para aplicação da terceira dose nas pessoas acima de 60 anos é de cinco meses. Já os imunodeprimidos e os transplantados de órgãos sólidos podem receber a dose de reforço após 28 dias.

Imunodeprimidos

Os imunodeprimidos são pessoas que apresentam imunodeficiência primária grave, portadoras de HIV/Aids, com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (como exemplo as doenças reumatológicas e auto inflamatórias), além de pacientes transplantados de órgão sólido ou de células tronco, que realizam quimioterapia para câncer, hemodiálise e utilizam corticoides com dose superior a 20 mg por dia e drogas modificadoras da resposta imune. Esse público deverá apresentar um laudo médico que comprove a sua condição.

3ª dose para profissionais de saúde

Serão atendidos para vacinação com a dose de reforço os profissionais de saúde da rede municipal, estadual e particular que estiverem agendados para este dia.

Para acessar o processo, os profissionais devem realizar o Cadastro Único da Saúde e em seguida acessar o agendamento. Os dois links estão disponíveis do menu principal do site https://macapa.ap.gov.br/.

Para receber o imunizante, o intervalo entre a 2ª e a 3ª dose é de, no mínimo, 5 meses.

A vacina está disponível das 9h às 15h, na Igreja Evangélica dos Irmãos (Centro), Ijoma (Santa Rita), Centro de Especialidades Papaléo Paes (São Lázaro), Amapá Garden Shopping (Universidade), Anexo da Assembleia Legislativa (Buritizal) e Corpo de Bombeiros da zona oeste.

A documentação que deve ser apresentada por este público é o comprovante ou declaração de vínculo (contracheque, crachá ou documento da instituição), carteira de vacinação ou declaração do ConecteSUS e documento oficial com foto.

1ª dose de adolescentes

Para os adolescentes de 12 a 17 anos, a vacina está disponível entre 9h e 15h na Universidade Federal do Amapá (Unifap), Instituto Federal do Amapá (Ifap) e Unidade Covid Santa Inês.

1ª dose de 18 anos +

A vacina para este público está disponível de 9h às 15h nos pontos de drive-thru instalados na Praça Floriano Peixoto, Estádio Zerão, Rodovia do Curiaú, Marabaixo e na quadra da Igreja Jesus de Nazaré.

2ª dose de Astrazeneca e Pfizer

O público que iniciou o ciclo de imunização com as vacinas Pfizer/BioNTech e Oxford/AstraZeneca e tem o prazo de aplicação da segunda dose previsto para acontecer até o dia 21 de outubro, já pode antecipar o encerramento do seu esquema vacinal.

A vacina Pfizer/BioNTech está disponível na Unifap, Ifap e Unidade Covid Santa Inês.

A Astrazeneca está disponível nos pontos de drive-thru instalados na Praça Floriano Peixoto, Estádio Zerão, Rodovia do Curiaú, Marabaixo e na quadra da Igreja Jesus de Nazaré. Todos os locais de vacinação funcionam das 9h às 15h.

2ª dose de CoronaVac

A CoronaVac está disponível para quem está no período de recebimento nos pontos de drive-thru instalados na Praça Floriano Peixoto, Estádio Zerão, Rodovia do Curiaú, Marabaixo e na quadra da Igreja Jesus de Nazaré, das 9h às 15h.

Documentos

Para receber o imunizante, é necessário apresentar os originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência, CPF e carteira de vacinação.

O público que receberá a 2ª dose deve apresentar a carteira de vacinação com indicação do recebimento da 1ª dose. Já as pessoas que receberão a 3ª dose do imunizante verão ter a indicação da aplicação da 2ª dose da vacina.

Os transplantados de órgãos sólidos e os imunodeprimidos deverão apresentar um laudo médico que comprove a sua condição e os adolescentes entre 12 e 17 anos devem estar acompanhados de um responsável.

