SENAI Amapá abre vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional

Com 680 vagas abertas para cursos, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá oferece oportunidades de qualificação profissional para pessoas com idade a partir de 14 anos nas modalidades semipresencial e online. As inscrições começam no próximo dia 14 de outubro e a previsão para o início das aulas é dia 03 de novembro.

São cursos de Agente de Produção e Consumo Sustentáveis; Assistente Administrativo; Auxiliar de Contabilidade; Assistente de Recursos Humanos; Costureira sob medida – Modelagem, corte e costura; Prototipagem de Produtos de Vestuários e Operador de Computador.

As vagas fazem parte do programa de gratuidade do SENAI para formar novos profissionais aptos para o mercado de trabalho. Das sete ofertas, quatro serão na modalidade online e três de forma semipresencial distribuídos nas Unidades de Macapá, Santana e Vale do Jari.

Os candidatos podem acessar o edital aqui. Os interessados devem realizar a matrícula em www.ap.senai.br na aba Matricule-se. Maiores informações ou dúvidas podem ser tratadas pelo número (96) 3084-8930 ou pelo Whatsapp (96) 98406-1825.

Qualificação Profissional

A qualificação profissional é destinada às pessoas que buscam a formação e desenvolvimento de competências de um determinado perfil profissional definido no mercado de trabalho ou que tenham a necessidade de se requalificar.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado