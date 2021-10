Embaixador finlandês no Brasil participa do encerramento do Grand Prix SENAI de Inovação na Unidade Vale do Jari

No último final de semana, o embaixador finlandês, Jouko Leinonen, esteve na Unidade SENAI Vale do Jari, localizada na região sul do estado do Amapá. A visita oficial à região é para manter contato com entidades empresariais e governamentais, pois a Finlândia tem o Brasil como principal parceiro comercial na América do Sul.

O embaixador acompanhou o encerramento da edição local do Grand Prix SENAI de Inovação e a conclusão do curso de fabricação de máscaras no projeto Agulhas Versáteis da Fundação Jari em parceria com o SENAI Amapá.

Durante a agenda, o diplomata conheceu a realidade da região e parabenizou o trabalho desenvolvido, destacando as potencialidades e os principais setores de negócios, como a indústria de base florestal.

O embaixador explicou que a Finlândia é um país desenvolvido em tecnologias, e na indústria 4.0, com soluções para essa área e com potencial para investimentos voltados para a inovação associada à conservação da biodiversidade.

A agenda também foi acompanhada pelos cônsules Sergio Chamone e Wilson Andrade, juntamente com o Acionista da Jari Celulose, Sérgio Amoroso.

Grand Prix de Inovação

Em paralelo a visita, o SENAI Amapá realizou a final do Grand Prix Senai de Inovação (GP), que é uma corrida de inovação aberta em que equipes multidisciplinares, chamadas de escuderias, criam e desenvolvem soluções inovadoras para desafios reais de indústrias e da sociedade.

O evento contou com a participação de 41 alunos e quatro professores dos cursos da unidade Vale do Jari. Durante a realização, os participantes demonstraram uma combinação de métodos e empreendedorismo.

Para o responsável pela programação, o instrutor de Tecnologia e Inovação do SENAI, Pedro Fauro, o GP é uma oportunidade de apresentar uma problemática para que os participantes consigam prototipar uma solução para os investidores da fábrica”, explicou.

“Ainda tivemos a honra de receber o embaixador, que pôde acompanhar de perto o trabalho desenvolvido pelo SENAI Amapá no interior da Amazônia, promovendo educação de qualidade e com isso podendo oferecer novos profissionais para as empresas da região”, finaliza Pedro.

