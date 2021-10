Prefeitura de Macapá realiza Dia D de proteção animal neste sábado (30)

A ação contempla vacinação, arrecadação de materiais, cadastro no Censo Animal e formulário de adoção de cães e gatos.A Prefeitura de Macapá realizará neste sábado (30) um Dia D de proteção animal. A programação conta com vacinação antirrábica, cadastro no Censo Animal e ponto de coleta de doação de ração e materiais de higiene. O dia finaliza com o ‘HallowPet’, que terá concurso de fantasia, sorteio de prêmio e cadastro para adoção de cachorros e gatos.

“Os animais já fazem parte da nosso cotidiano familiar e nada melhor do que preparar uma programação especial de cuidado e lazer para os nossos bichos de estimação. Sábado teremos um dia com diversas ações que incluem desde vacinação até concurso de fantasia e sorteio de prêmios”, afirma a secretária de Mobilização e Participação Popular, Rayssa Furlan.

As ações iniciam ainda pela manhã, às 8h, com vacinação antirrábica em cinco pontos da capital. Na zona norte, os pontos serão as escolas municipais Jardim Felicidade e Lucia Neves Deniur, localizadas no bairro Jardim Felicidade e Brasil Novo, respectivamente. Além das praças do bairro Novo Horizonte e a que fica localizada em frente à Unidade Básica de Saúde (UBS) Marcelo Cândia. A vacinação nesses pontos acontecem até às 17 horas.

Na zona sul, a vacinação ocorrerá no Céu das Artes, localizado no bairro Jardim Marco Zero. O horário neste ponto é de 14h às 20h.

HallowPetO evento inicia às 17h e será realizado na Praça Pet. A programação contará com apresentação do canil da Guarda Civil Municipal, concurso de fantasia, sorteio de prêmios, cadastro para adoção de cachorros e gatos, cadastro no Censo Animal e ponto de coleta de ração e materiais de higiene. Aos interessados em doar ração, o pacote do alimento deve estar lacrado.

Laiza MangasSecretaria Municipal de Comunicação Social

